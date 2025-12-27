Đưa vào vận hành nền tảng "HĐND số" và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM

Sáng 27-12, tại Hội nghị tổng kết công tác khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM chính thức công bố và đưa vào vận hành nền tảng "HĐND số" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số của cơ quan dân cử.

Việc triển khai nền tảng "HĐND số" và Cổng thông tin điện tử được thực hiện trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng cao của một đô thị đặc biệt, quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM ấn nút ra mắt nền tảng "HĐND số TPHCM"

Theo HĐND TPHCM, quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính dẫn đến phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng mạnh. Nếu thông tin không được kết nối kịp thời, đồng bộ sẽ tạo "độ trễ", ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát và hiệu quả phản hồi các vấn đề dân sinh. Vì vậy, chuyển đổi số trong hoạt động HĐND không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Nền tảng "HĐND số" được xây dựng trên cơ sở chuẩn hóa nghiệp vụ, số hóa dữ liệu và áp dụng quy trình dùng chung, triển khai đồng bộ từ thành phố đến 168 xã, phường, đặc khu. Đây không chỉ là một ứng dụng công nghệ mà là nền tảng điều hành toàn diện hoạt động của HĐND theo hướng minh bạch, dữ liệu hóa và liên thông, tạo ra một phương thức làm việc mới: Kỷ luật hơn, khoa học hơn và nhanh hơn.

Điểm nổi bật của nền tảng được thể hiện qua 4 tiêu chí: Nhanh - đúng - đủ - thống nhất. Tài liệu, dữ liệu và tiến độ công việc được cập nhật kịp thời; thông tin có nguồn gốc, luồng xử lý rõ ràng; toàn bộ nội dung từ kỳ họp, giám sát đến kiến nghị cử tri, đơn thư công dân đều được quản lý trong một hệ thống thống nhất, dùng chung chuẩn dữ liệu giữa các cấp.

Công bố nền tảng "HĐND số TPHCM" và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM

Toàn bộ tài liệu kỳ họp được cung cấp dưới dạng điện tử, từng bước thay thế tài liệu giấy, giúp đại biểu chủ động nghiên cứu, đối chiếu, nắm bắt vấn đề trọng tâm, qua đó nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định tại nghị trường. Nền tảng cũng tích hợp các chức năng đăng ký tham dự, đăng ký phát biểu và biểu quyết điện tử, góp phần tăng tính minh bạch, kỷ luật và chuyên nghiệp trong tổ chức kỳ họp.

Đối với kiến nghị cử tri và đơn thư công dân, "HĐND số" cho phép theo dõi toàn trình từ tiếp nhận, chuyển xử lý đến trả lời và kết quả cuối cùng. Mỗi kiến nghị, đơn thư được quản lý như một hồ sơ trách nhiệm, tạo điều kiện để đại biểu giám sát đến cùng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đáng chú ý, nền tảng "HĐND số TPHCM" được thiết kế liên thông dữ liệu giữa thành phố, cơ sở và Quốc hội, tích hợp với Ứng dụng Quốc hội 2.0. Qua đó, hoạt động của HĐND TPHCM được kết nối trong tổng thể định hướng quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phản biện và quyết sách, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.