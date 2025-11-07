Đưa vườn cam, dưa kim hoàng hậu vùng cao lên sóng livestream

Ngày 6-11, chương trình "Trái ngọt bốn mùa" của nền tảng TikTok Shop đến với nông trại APG Eco Thanh Hóa, với 2 mặt hàng chủ lực là cam Vinh xã Đoài và dưa kim hoàng hậu canh tác theo phương pháp tự nhiên có chứng nhận VietGap.

Nhà sáng tạo nội dung "Anh Tây ơi" (phải) thăm vườn cam, tìm hiểu quy trình canh tác trước khi lên sóng livestream

Đây là nông trại rộng 42 ha trồng nhiều loại trái cây như: ổi Ruby, mãng cầu dai, mít đỏ, nho, bưởi,… và hiện đang cho thu hoạch cam Vinh và dưa kim hoàng hậu nên mở bán trên sóng livestream.

Việc livestream trực tiếp tại vườn đã giúp người tiêu dùng cảm nhận sinh động được vườn cam, vườn dưa nên có sự tin tưởng và trả giá xứng đáng cho sản phẩm chất lượng chứ không chỉ xem xét về giá.

Master Chef Minh Nhật - nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Shop trải nghiệm dưa kim hoàng hậu trước khi lên sóng livestream tại nông trại

Đặc biệt, hiện nay trái cây đã có đơn vị vận chuyển riêng, giúp rút ngắn thời gian và giữ được chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

"Trái ngọt bốn mùa" là sáng kiến của TikTok Shop nhằm tôn vinh và thúc đẩy tiêu thụ trái cây đặc sản trong nước, đồng thời hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số một cách bền vững.

Chủ kênh "Anh Tây ơi" và nhà sáng lập APG Eco Đặng Thùy Linh cùng livestream bán cam, dưa tại nông trại

Trong khuôn khổ sáng kiến này, TikTok Shop sẽ tổ chức các phiên livestream "Trái Ngọt Bốn Mùa" định kỳ vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, với chiến lược ưu tiên phân phối các loại trái cây chủ lực từ các vùng trồng lớn trên cả nước.

Master Chef Minh Nhật cho biết nhu cầu của người tiêu dùng về nông sản sạch, rõ nguồn gốc rất lớn

Bên cạnh hoạt động livestream, mỗi tháng, TikTok Shop cũng sẽ tổ chức các chương trình "về vườn" - đưa các nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và đối tác đến tham quan trực tiếp các vườn trái cây đặc sản trên nhiều tỉnh thành.

Livestream tại vườn mở ra hướng mới trong tiêu thụ nông sản



