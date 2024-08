Đức bắt nghi phạm IS thảm sát bằng dao, Pháp bắt kẻ đốt phá giáo đường Do Thái

Lãnh đạo cơ quan nội vụ bang North Rhine-Westphalia Herbert Reul nói với kênh ARD rằng ông đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm sau khi giới chức trách bắt giữ được đối tượng tình nghi.

Theo ông Reul, cảnh sát cũng đã bắt giữ hai đối tượng khác nhưng không phải thủ phạm. Hiện nghi phạm đang bị thẩm vấn và cảnh sát thu giữ được nhiều bằng chứng.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao hôm 23-8 khiến 8 người khác bị thương. Theo hãng tin Reuters, IS thông báo trên Telegram người đàn ông thực hiện vụ tấn công là "thành viên IS" và người này thực hiện vụ tấn công để trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và mọi nơi.

Tuy nhiên, IS không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho lời tuyên bố này và không rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa kẻ tấn công và tổ chức IS.

Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wuest mô tả vụ tấn công trong một lễ hội ở thành phố này là hành động khủng bố. Các vụ đâm dao và nổ súng gây chết người tương đối hiếm ở Đức. Đầu tháng này, chính phủ cho biết họ muốn thắt chặt các quy định về dao được phép mang theo nơi công cộng bằng cách giảm chiều dài tối đa của dao.

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi cố phóng hỏa một giáo đường Do Thái ở TP La Grande-Motte - Pháp hôm 24-8.

Khoảng 200 cảnh sát đã truy lùng nghi phạm. Thủ tướng Gabriel Attal cho hay trước đó, kẻ tấn công đã đốt cháy một số cửa ra vào của giáo đường Do Thái và một số ô tô gần đó.

Đài truyền hình BFM cho biết nghi phạm là một người Algeria 33 tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Văn phòng công tố chống khủng bố, đơn vị được giao phụ trách cuộc điều tra, cho biết sáng 25-8 (giờ địa phương) rằng một nghi phạm đã bị bắt tại Nîmes vào tối trước đó. Văn phòng này nói thêm nghi phạm bị thương ở mặt sau màn đọ súng với cảnh sát và hai người khác đã bị bắt giữ.

Thủ tướng Gabriel Attal cho rằng "thảm kịch" đã bị ngăn chặn trong gang tấc sau khi lính cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Chính phủ tuyên bố cảnh sát sẽ tăng cường bảo vệ các giáo đường Do Thái, trường học và cửa hàng Do Thái trên khắp nước Pháp.