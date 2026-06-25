Đức hướng đến ngôi đầu tuyệt đối

Rộng cửa ngôi đầu bảng

Dù đã chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026 nhưng đoàn quân HLV Nagelsmann vẫn hướng mục tiêu toàn thắng vòng bảng, và cũng là cơ hội để các chân sút tuyển Đức gia tăng số bàn thắng ở sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh mùa này.

Nhìn vào tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, rất khó để Ecuador tạo nên bất ngờ trước "Cỗ xe tăng". Đức đã ghi tới 9 bàn thắng chỉ sau 2 trận, lần lượt đánh bại Curacao 7-1 và ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1. Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả với những Musiala, Wirtz hay Havertz, đội bóng châu Âu còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi "siêu dự bị" Deniz Undav liên tục tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội.

Tuyển Đức hướng đến mục tiêu toàn thắng vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ngược lại, Ecuador đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Đại diện Nam Mỹ mới giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, chưa ghi nổi bàn thắng nào dù tạo ra khá nhiều cơ hội. Hàng thủ của Ecuador chơi không tệ khi chỉ thủng lưới 1 bàn, nhưng sự bế tắc trên mặt trận tấn công đang là vấn đề lớn nhất.

Động lực của Ecuador chắc chắn lớn hơn bởi họ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến đội bóng Nam Mỹ dễ rơi vào cái bẫy phản công mà Đức rất giỏi khai thác. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, kinh nghiệm trận mạc dày dạn cùng phong độ ổn định, Die Mannschaft nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng.

Ngôi sao mới Deniz Undav

Khi đội tuyển Đức gặp khó khăn trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, những ngôi sao như Kai Havertz, Jamal Musiala hay Florian Wirtz tịt ngòi. Người giải cứu "Cỗ xe tăng" lại là Deniz Undav - tiền đạo bước ra từ băng ghế dự bị với bản năng săn bàn đáng kinh ngạc.

Chỉ trong ít phút xuất hiện trên sân tại Toronto, Undav ghi liền 2 bàn thắng giúp Đức lội ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1, đồng thời giành vé sớm vào vòng knock-out. Đó không phải lần đầu chân sút 30 tuổi tạo nên khác biệt. Sau 2 trận đầu tiên của tuyển Đức tại World Cup 2026, anh đã ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo dù đều vào sân từ ghế dự bị. Thành tích ấy giúp Undav dẫn đầu giải đấu về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng.