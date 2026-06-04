Đức lần đầu trượt ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Hai vị trí dành cho nhóm các quốc gia Tây Âu và các nước khác (WEOG) đã thuộc về Bồ Đào Nha và Áo.

Bồ Đào Nha đã giành được 134 phiếu và Áo được 131 phiếu. Berlin chỉ nhận được 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 3-6.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul gọi kết quả này là "thất vọng thực sự" bởi trước đó Berlin từng chiến thắng trong cả 6 lần tranh cử.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu các ghế tạm thời cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: DPA

Zimbabwe cùng với Trinidad & Tobago đắc cử mà không vấp phải phản đối nào cho các ghế lần lượt dành cho khu vực châu Phi và khu vực Mỹ Latinh - Caribe. Kyrgyzstan giành được ghế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau khi đánh bại Philippines.

Như vậy, 5 thành viên không thường trực mới đắc cử sẽ thay thế Pakistan, Somalia, Hy Lạp, Đan Mạch và Panama để đảm nhiệm nhiệm kỳ hai năm bắt đầu từ ngày 1-1-2027.

Theo đài RT, cuộc bỏ phiếu do cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, người hiện giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, chủ trì.

Thất bại lần này của Đức đánh dấu một sự thay đổi lớn so với các chiến dịch tranh cử vào Hội đồng Bảo an trước đây của họ – vốn thường được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng nhiều năm phối hợp trong nội bộ nhóm các nước phương Tây.

Trong các cuộc đua trước đó cho các nhiệm kỳ 1977–1978, 1987–1988, 1995–1996, 2003–2004, 2011–2012 và 2019–2020, Berlin hoặc là ứng cử viên duy nhất, hoặc bước vào cuộc đua với vị thế là ứng viên sáng giá nhất và họ thường chọn cách đứng ngoài cuộc khi đối mặt với những đối thủ nặng ký.

Từ lâu, Berlin cũng đã nỗ lực tìm kiếm ghế ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an. Nước này lập luận cơ quan này cần được mở rộng để phản ánh đúng hơn thực tế chính trị và kinh tế hiện nay, đồng thời quảng bá họ là một nhà tài trợ lớn của Liên hợp quốc và luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Năm ngoái, ông Wadephul cho biết hội đồng nên bổ sung các ghế thường trực và không thường trực, đặc biệt là cho các khu vực chưa được đại diện đầy đủ như châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Đức đã gắn nỗ lực giành ghế thường trực của mình như một phần trong tiếng nói chung của các nước Nam Bán cầu, yêu cầu cải tổ cơ quan hiện vẫn đang bị các cường quốc phương Tây chi phối.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng kêu gọi dành ít nhất hai ghế thường trực cho châu lục này, trong khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi việc châu Phi không có ghế thành viên thường trực là một điều "không thể biện minh được".

Hội đồng Bảo an hiện có 15 thành viên: 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết – gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp – cùng 10 ủy viên không thường trực được bầu chọn. Cứ mỗi năm sẽ có một nửa số thành viên không thường trực được thay thế để đảm nhiệm các nhiệm kỳ hai năm luân phiên.