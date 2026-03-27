Quốc tế

Iran lo ngại 2 quan chức cấp cao bị ám sát, Liên hợp quốc chuẩn bị họp kín

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran gửi thư lên Liên hợp quốc sau thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là "mục tiêu ám sát".

AP cho hay lá thư đề ngày 26-3, do Đại sứ Amir Saeid Iravani chấp bút, tập trung vào các tin tức truyền thông cho rằng Israel và Mỹ "tạm thời chưa ra tay" với 2 quan chức Iran nói trên.

"Các thông tin cho thấy đã có kế hoạch tính đến việc ám sát các quan chức chính trị cấp cao nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran" - nội dung lá thư có đoạn, đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu này chỉ được "tạm hoãn", cho thấy mối đe dọa vẫn hiện hữu, có chủ đích và tiếp diễn.

Iran lo 2 quan chức cấp bao bị ám sát, Liên hợp quốc họp kín - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (bên trái) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Chủ tịch Quốc hội Qalibaf được xem như nhân vật đàm phán tiềm năng với Mỹ, trong khi Bộ trưởng Araghchi tiếp tục duy trì các nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn dắt một kênh trao đổi lập trường gián tiếp giữa Tehran và Washington. 

Lá thư Iran gửi Liên hợp quốc trong bối cảnh chiến sự đã làm rung chuyển bộ máy quyền lực tại Tehran. 

Các đợt không kích mở màn của Israel và Mỹ hôm 28-2 đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Nhiều nhân vật cấp cao khác của Iran cũng thiệt mạng trong các đợt tấn công sau đó.

Xung đột Iran với Mỹ và Israel diễn ra sắp tròn 1 tháng nhưng chưa có dấu hiệi hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến tổ chức cuộc họp kín về Iran vào sáng 27-3 (giờ Mỹ).

Theo 2 nhà ngoại giao Liên hợp quốc giấu tên, cuộc họp này do Nga đề xuất, sẽ thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Iran.

Mỹ, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã lên lịch cho cuộc họp nói trên.

Mỹ cân nhắc điều thêm 10.000 quân đến Trung Đông

Israel Iran Liên Hợp Quốc ám sát Mỹ Nga
