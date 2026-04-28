Chiến sự Trung Đông ngày 28-4: Mỹ - Iran bế tắc, thủ tướng Đức nói Mỹ "không rút lui được"

Hôm 28-4, ngày thứ 60 của cuộc xung đột tại Trung Đông, Mỹ và Iran vẫn đang trong thế bế tắc.

Nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề xuất hòa bình của Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, tuy nhiên theo Al Jazeera, các nguồn tin cho hay nhà lãnh đạo Mỹ tỏ vẻ không hài lòng với đề xuất này.

Vấn đề cốt lõi vẫn là việc Iran làm giàu uranium: Phía Iran muốn chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trước, còn Mỹ lại cho rằng thỏa thuận hạt nhân mới là vấn đề cốt lõi.

Theo AP đưa tin vào cùng ngày, hàng chục quốc gia đã lặp lại lời kêu gọi mở lại tuyến đường thủy quan trọng này trong một tuyên bố chung do Bahrain dẫn đầu.

Nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối ngày 27-4 (giờ địa phương), nhưng cuộc họp này vẫn đi vào bế tắc.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta chặn tàu M/T Stream mang cờ Iran khi tàu này đang đi vào một cảng của Iran hôm 26-4 - Ảnh: CENTCOM

Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ vì đã bước vào cuộc xung đột mà theo ông là không có chiến lược nào. Vấn đề với những cuộc xung đột như thế này luôn giống nhau: Không chỉ là việc tham gia vào. Bạn cũng phải rút lui được” - ông Merz nói.



Bế tắc ngoại giao giữa Mỹ và Iran liên quan mật thiết đến eo biển Hormuz. Kể từ khi lệnh ngừng bắn đầu tiên được thiết lập, phía Iran đã không ngừng phản đối việc Hải quân Mỹ duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng và tàu của họ.

Mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã lên án các hành động của Mỹ nhắm vào các chuyến hàng dầu của Iran là "hành vi cướp biển", nhấn mạnh rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải, theo Tasnim đưa tin hôm 28-4.

Tuyên bố này liên quan đến việc Mỹ bắt giữ 2 tàu chở dầu Majestic X và Tifani hôm 25-4.

Hôm 27-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiếp tục cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta đã chặn tàu M/T Stream mang cờ Iran “sau khi nó cố gắng tiến vào một cảng của Iran” vào một ngày trước đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh chụp hai con tàu, CENTCOM cho biết hành động này là một phần của "chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện".

Có một tín hiệu hy vọng: Trong chuyến công du Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố phía Mỹ đã đề nghị một vòng đàm phán với với Iran, theo Al Jazeera.

Ông Araghchi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg và trong cuộc hội đàm này, ông Araghchi cho biết Tehran đang xem xét yêu cầu của Mỹ về việc nối lại đàm phán.