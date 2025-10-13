Sử dụng các mô phỏng tiên tiến, nhóm nghiên cứu từ Đại học Goethe Frankfurt (Đức) đã tiết lộ cách mà những lỗ đen quái vật đang quay có thể phóng ra các luồng vật chất kéo dài hàng ngàn năm ánh sáng.

Những chùm tia vũ trụ khổng lồ này, di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, phân tán năng lượng và vật chất khắp các thiên hà, định hình sự tiến hóa của chúng.

Hình ảnh chụp từ kính viễn vọng không gian Hubble về thiên hà khổng lồ M87 cho thấy một luồng plasma dài 3.000 năm ánh sáng bùng phát từ lỗ đen quái vật ở trung tâm của nó - Ảnh: NASA/ESA

Theo SciTech Daily, phát hiện nói trên đến từ lỗ đen quái vật bí ẩn M87*, trung tâm của thiên hà M87.

Trong gần một thế kỷ rưỡi, các nhà thiên văn học không thể chắc chắn về bản chất thực sự của vật thể sáng trong chòm sao Xử Nữ mà Charles Messier ghi nhận vào năm 1784 với tên gọi “87: Tinh vân không có sao”.

Thứ trông giống như một mảng sáng mờ ảo này sau đó được tiết lộ là một thiên hà khổng lồ.

Nhưng câu đố mới lập tức xuất hiện khi một luồng sáng bí ẩn phát ra từ trung tâm của M87 vào năm 1918.

Vậy là giới khoa học lại mắc kẹt với bí ẩn mới này thêm hơn 100 năm nữa, cho đến nghiên cứu mới này.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Luciano Rezzolla từ Đại học Goethe Frankfurt đã phát triển một công cụ tính toán mới gọi FPIC, mô phỏng này mô phỏng chính xác cách một lỗ đen quay biến đổi năng lượng quay của nó thành luồng phản lực mạnh mẽ.

FPIC đã giúp nhóm nghiên cứu đã mô phỏng hành vi của vô số hạt tích điện và các trường điện từ cực đại chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn mạnh bao quanh lỗ đen.

Kết quả cho thấy việc M87* quay cực nhanh đã tạo ra một luồng hạt tích điện bắn ra với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, trải dài khoảng 5.000 năm ánh sáng vào không gian.

Kết quả này cũng giúp giải thích các luồng sáng từng được quan sát quanh các lỗ đen quay nhanh khác, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các "trái tim quái vật" và thiên hà của chúng.