Công an Đồng Nai cảnh báo giả mạo nhà hàng trên mạng xã hội để lừa đảo

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận tình trạng tội phạm mạng hoạt động giả mạo fanpage nhà hàng buffet Poseidon Biên Hòa… nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân diễn biến phức tạp.

Mặc dù cơ quan công an thường xuyên tuyên truyền, tích cực cảnh báo, nhưng vẫn có người dân thiếu cảnh giác nên đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Fanpage giả mạo buffet Poseidon Biên Hòa với khoảng 20.000 người theo dõi

Thủ đoạn của các đối tượng là lập fanpage giả mạo có tên, hình ảnh, nội dung giống trang chính thức, thậm chí có lượng theo dõi lớn để tạo lòng tin. Sau đó, sao chép chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “đi 4 người tính tiền 3”, “giảm giá 10%–20%”… để dụ khách đặt bàn.

Khi khách đồng ý đặt bàn thì yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước để giữ chỗ hoặc nhận ưu đãi. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục thông báo “chuyển sai nội dung” và yêu cầu chuyển lại nhiều lần, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại tiền trong vòng 5–10 phút nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Điển hình, ngày 20-3-2026, anh P.D.D. tìm kiếm thông tin đặt chỗ ăn buffet trên mạng xã hội, anh D thấy fanpage mang tên "buffet Poseidon Biên Hòa" với khoảng 20.000 người theo dõi.

Tin rằng đây là trang chính thức của hệ thống buffet Poseidon Biên Hòa, anh D. đã liên hệ để đặt bàn cho 3 người lớn. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, fanpage này gửi bảng giá buffet và yêu cầu anh D. cung cấp thông tin để lập phiếu xác nhận đặt bàn.

Không lâu sau, trang gửi phiếu đặt hàng kèm hướng dẫn chuyển khoản với nội dung "BANOI39" vào tài khoản nhận tiền mang tên CONG TY TNHH THUONG MAI TITPL. Sau đó, anh D. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,6 triệu đồng vào tài khoản trên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía fanpage thông báo nội dung chuyển khoản của anh D. không đúng hướng dẫn nên việc đặt bàn gặp trục trặc và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh D. đến trực tiếp nhà hàng để hỏi thì nhân viên nhà hàng cho biết fanpage đó là giả mạo và cũng có nhiều người bị mắc lừa chuyển tiền.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ lừa đảo với thủ đoạn nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra những khuyến cáo đến người dân. Cụ thể, chỉ đặt dịch vụ qua fanpage, website, hotline chính thức của nhà hàng. Không chuyển tiền trước khi chưa xác minh chính xác. Không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn. Khi gặp các trường hợp, đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để hướng dẫn, xử lý kịp thời. Tích cực chia sẻ các thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè và mọi người xung quanh, góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



