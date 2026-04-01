Công an Đồng Nai cảnh báo giả mạo nhà hàng trên mạng xã hội để lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an Đồng Nai cảnh báo giả mạo nhà hàng trên mạng xã hội để lừa đảo

Uyên Châu

(NLĐO)-Thủ đoạn của các đối tượng là lập fanpage giả mạo có tên, hình ảnh, nội dung giống trang chính thức, thậm chí có lượng theo dõi lớn để tạo lòng tin

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận tình trạng tội phạm mạng hoạt động giả mạo fanpage nhà hàng buffet Poseidon Biên Hòa… nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân diễn biến phức tạp.

Mặc dù cơ quan công an thường xuyên tuyên truyền, tích cực cảnh báo, nhưng vẫn có người dân thiếu cảnh giác nên đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đồng Nai cảnh báo giả mạo nhà hàng trên mạng xã hội để lừa đảo - Ảnh 1.

Fanpage giả mạo buffet Poseidon Biên Hòa với khoảng 20.000 người theo dõi

Thủ đoạn của các đối tượng là lập fanpage giả mạo có tên, hình ảnh, nội dung giống trang chính thức, thậm chí có lượng theo dõi lớn để tạo lòng tin. Sau đó, sao chép chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “đi 4 người tính tiền 3”, “giảm giá 10%–20%”… để dụ khách đặt bàn.

Khi khách đồng ý đặt bàn thì yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước để giữ chỗ hoặc nhận ưu đãi. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục thông báo “chuyển sai nội dung” và yêu cầu chuyển lại nhiều lần, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại tiền trong vòng 5–10 phút nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Điển hình, ngày 20-3-2026, anh P.D.D. tìm kiếm thông tin đặt chỗ ăn buffet trên mạng xã hội, anh D thấy fanpage mang tên "buffet Poseidon Biên Hòa" với khoảng 20.000 người theo dõi.

Tin rằng đây là trang chính thức của hệ thống buffet Poseidon Biên Hòa, anh D. đã liên hệ để đặt bàn cho 3 người lớn. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, fanpage này gửi bảng giá buffet và yêu cầu anh D. cung cấp thông tin để lập phiếu xác nhận đặt bàn.

Không lâu sau, trang gửi phiếu đặt hàng kèm hướng dẫn chuyển khoản với nội dung "BANOI39" vào tài khoản nhận tiền mang tên CONG TY TNHH THUONG MAI TITPL. Sau đó, anh D. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,6 triệu đồng vào tài khoản trên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía fanpage thông báo nội dung chuyển khoản của anh D. không đúng hướng dẫn nên việc đặt bàn gặp trục trặc và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh D. đến trực tiếp nhà hàng để hỏi thì nhân viên nhà hàng cho biết fanpage đó là giả mạo và cũng có nhiều người bị mắc lừa chuyển tiền.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ lừa đảo với thủ đoạn nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra những khuyến cáo đến người dân.

Cụ thể, chỉ đặt dịch vụ qua fanpage, website, hotline chính thức của nhà hàng. Không chuyển tiền trước khi chưa xác minh chính xác. Không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn.

Khi gặp các trường hợp, đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để hướng dẫn, xử lý kịp thời. Tích cực chia sẻ các thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè và mọi người xung quanh, góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.


Tin liên quan

Tràn lan fanpage giả mạo nhà hàng buffet D'Maris, Poseidon..., nhiều người sập bẫy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo