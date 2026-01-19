HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Dùng AI "săn" ổ gà trên đường tại Ấn Độ

Xuân Mai

Ổ gà là vấn đề nan giải trên đường phố Ấn Độ, khiến hàng ngàn người bị thương tật vĩnh viễn hoặc thiệt mạng mỗi năm, đặc biệt trong mùa mưa lũ hoặc ban đêm

Trong nỗ lực đối phó tình trạng này, một loạt công ty khởi nghiệp Ấn Độ đang thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện ổ gà và báo cáo cho chính quyền sửa chữa.

Trong số này, Công ty Nayan giám sát đường sá và giao thông bằng AI cho các cơ quan chính quyền tại khoảng 15 thành phố, sử dụng khoảng 500 camera hành trình chuyên dụng và 2.000 điện thoại thông minh cài ứng dụng của hãng. 

Được gắn chủ yếu trên các phương tiện của cơ quan nhà nước (xe buýt công cộng, xe tuần tra cảnh sát…), các thiết bị tích hợp AI này quét mặt đường để phát hiện ổ gà và hàng loạt vấn đề khác, như vi phạm giao thông hoặc các đống rác chưa được dọn dẹp.

"Chúng tôi đã huấn luyện mô hình với hàng trăm ngàn hình ảnh về ổ gà và các dạng vi phạm tiềm ẩn khác" - ông Umang Gupta, Giám đốc kinh doanh của Nayan, cho biết, đồng thời nhận định công cụ AI rẻ và hiệu quả hơn nhiều so với việc kiểm tra thủ công. 

Theo ông Gupta, chi phí vận hành một thiết bị Nayan trong một năm, bao gồm cả việc gửi báo cáo phân tích AI cho khách hàng, là khoảng 40.000 rupee (12 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với chi phí thuê nhân công để thực hiện cùng nhiệm vụ.

Dùng AI "săn" ổ gà trên đường tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Một con đường nhiều ổ gà ở TP Mumbai - Ấn Độ Ảnh: AP

Trong khi đó, Công ty RoadBounce sử dụng ứng dụng tích hợp AI trên điện thoại thông minh đặt trong xe để ghi nhận độ rung và gắn tọa độ vị trí những điểm có thể có vấn đề. 

Nhà sáng lập RoadBounce Ranjeet Deshmukh cho rằng mô hình dựa trên độ rung có lợi thế lớn so với hình ảnh vì khi đường bị ngập nước hoặc phủ tuyết thì camera không thể phát hiện ổ gà. Kể từ khi ra mắt sản phẩm giám sát đường bộ đầu tiên vào năm 2020, RoadBounce đã khảo sát hơn 65.000 km đường ở Ấn Độ.

Ấn Độ sở hữu mạng lưới đường bộ dài thứ hai thế giới, với tổng chiều dài hơn 6,67 triệu km. Việc giám sát thủ công một mạng lưới khổng lồ như vậy là điều gần như không thể, dẫn đến các vấn đề kéo dài như chất lượng đường xuống cấp và thời gian xử lý hư hỏng rất chậm. 

Các công cụ AI nói trên giúp giảm thời gian và chi phí kiểm tra, đồng thời thúc đẩy chính quyền địa phương có trách nhiệm và phản ứng nhanh hơn trong công tác duy tu, từ đó có thể định hình lại cách thức quản lý cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ.


Tin liên quan

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

(NLĐO) – Hơn 100 người thương vong, tuyến đường sắt tê liệt khi một tàu cao tốc trật bánh và lao vào một tàu cao tốc khác chạy ngược chiều ở Tây Ban Nha.

Xe cấp cứu vấp ổ gà, cụ ông hồi sinh ngoạn mục

(NLĐO) - Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở Ấn Độ, cụ ông 80 tuổi được xác định đã chết tại bệnh viện, sau đó xe cấp cứu đưa thi thể về nhà. Khi xe vấp phải một ổ gà trên đường, bất ngờ cụ ông sống lại.

Giải pháp mới cho “ổ gà”

Hai sinh viên Trường Đại học Bách khoa Milan (Ý) vừa đưa ra một ý tưởng mới để giải quyết vấn nạn “ổ gà” ở những địa phương nào không đủ tiền để khắc phục

ổ gà Ấn Độ trí tuệ nhân tạo AI
