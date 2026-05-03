Dùng chất cấm sản xuất giò chả heo, bị xử phạt 62,5 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dùng chất cấm sản xuất giò chả heo, bị xử phạt 62,5 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chế biến 14 kg giò chả heo có sử dụng chất cấm là hàn the, một cơ sở chế biến giò chả ở Thanh Hóa đã bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng

Ngày 3-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt một cơ sở chế biến giò chả heo trên địa bàn do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi sử dụng chất cấm trong chế biển, với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm có dùng chất cấm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 15-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hộ gia đình bà P.T.T. (ngụ phường Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) là cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò heo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất 14 kg giò chả heo để đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the. Kiểm tra khu vực chế biến, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một hộp chứa khoảng 0,5 kg hàn the.

Với vi phạm trên, xác định cơ sở đã vi phạm 2 hành vi, gồm sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử phạt 45 triệu đồng; sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực, bị xử phạt 17,5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với cơ sở là 62,5 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, tuy nhiên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tích lũy trong cơ thể.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm; ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát về chất lượng, an toàn. Mọi hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn cần được kịp thời phát hiện, phản ánh để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Trộn chất cấm có khả năng gây ung thư cao vào riềng xay bán người dân chế biến thức ăn

Trộn chất cấm có khả năng gây ung thư cao vào riềng xay bán người dân chế biến thức ăn

(NLĐO) - Trộn chất cấm có khả năng gây ung thư cao để chế biến riềng xay bán người dân chế biến thức ăn, một nghi phạm bị bắt giữ.

Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm

(NLĐO)- Kết quả xác định sản phẩm trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm

Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh dùng chất cấm "nước kẹo"

(NLĐO) - Để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường, một cơ sở ở Hà Tĩnh đã pha "nước kẹo" với nước, tưới trực tiếp lên loại rau này

Thanh Hóa Giò chả chất cấm hàn the sản xuất giò heo thực phẩm dùng chất cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo