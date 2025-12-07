HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kỳ lạ vừa đăng ký kinh doanh xong thì nhận được cuộc gọi lừa đảo

Trần Thường

(NLĐO) – Một ngày sau khi đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh xong, một người dân ở TP Đà Nẵng đã nhận được cuộc gọi từ kẻ lừa đảo.

Ngày 7-12, một người dân ở TP Đà Nẵng phản ánh họ vừa đi đăng ký hộ kinh doanh xong thì đã bị các số điện thoại lạ gọi điện có ý đồ lừa đảo.

Theo phản ánh của người này, ngày 30-11, anh đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đăng ký hộ kinh doanh và được hẹn đến ngày 3-12 đến nhận kết quả.

Cuộc gọi lừa đảo sau Khi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng: Người dân cảnh giác - Ảnh 1.

Người dân phản ánh vừa được cấp giấy phép ngày 2-12 thì đến ngày 3-12 đã nhận được cuộc gọi từ kẻ lừa đảo

Đến trưa 3-12, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 090479840*, một giọng nữ xưng là cán bộ của Chi cục An toàn thực phẩm (thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng), hỏi có phải tên hộ kinh doanh như vừa đăng ký hay không.

Theo nội dung ghi âm cuộc gọi người dân ghi lại, người phụ nữ cho biết "phòng đăng ký kinh doanh đưa danh sách lên" nên "cán bộ" này thông báo vào ngày 21-12 sẽ có buổi tập huấn cấp bằng chứng chỉ an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh, địa điểm tại Trung tâm Văn hóa TP Tam Kỳ. Người này hỏi đi bao nhiêu người để ghi danh sách.

Khi người dân nói để xem có rảnh không mới sắp xếp được thì vị "cán bộ" đe dọa: "Mình không chấp hành thì phòng hủy giấy phép kinh doanh nhé, đi tập huấn liên quan đến giấy phép kinh doanh hộ gia đình, anh không sắp xếp được thì phòng hủy nhé. Chứ làm sao mà bây giờ lại có chuyện thông báo mà lại bảo xem mình có rảnh không, không có hộ nào đăng ký kinh doanh rảnh rỗi ở đây nha. Giờ mình không chấp hành được thì báo phòng hủy nha".

Khi người dân hỏi sao cán bộ mà nói chuyện kỳ lạ, người này tiếp tục buông lời đe dọa hủy giấy phép kinh doanh và tắt máy giữa chừng.

Chiều tối cùng ngày, người dân tiếp tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ khác, cho biết có người gửi tài liệu liên quan "an toàn thực phẩm".

Đến ngày 6-12, nhân viên Bưu điện Đà Nẵng liên hệ số điện thoại người dân, đưa đến địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh bưu phẩm, nội dung ghi là sách về "an toàn thực phẩm", có giá 500.000 đồng. Biết là lừa đảo nên người dân đã từ chối nhận bưu phẩm.

Liên quan đến sự việc này, phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi ghi âm và số điện thoại của người tự xưng là cán bộ của Chi cục An toàn thực phẩm cho lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Qua xác minh, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định toàn bộ nhân viên của Chi cục An toàn thực phẩm TP không ai dùng số điện thoại trên. Chi cục An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cũng không có kế hoạch tập huấn gì trong tháng 12 tại khu vực Tam Kỳ.

Xâu chuỗi các dữ kiện lại có thể nhận định rằng đây là một chiêu trò lừa đảo. Tuy nhiên, điều người dân thắc mắc là vì sao họ vừa đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 2-12 thì sau đó một ngày đã nhận ngay cuộc gọi lừa đảo.

sở y tế an toàn thực phẩm giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh số điện thoại cuộc gọi lừa đảo
