Dụng cụ phẫu thuật 600 tuổi của Trung Quốc viết lại lịch sử y học

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Antiquity, những gì vừa được tìm thấy trên một bộ dụng cụ phẫu thuật thời nhà Minh của Trung Quốc đã chứng minh rằng lịch sử của thuốc gây tê tại chỗ không phải bắt đầu từ thế kỷ 19 như người ta thường nghĩ, mà là hàng thế kỷ trước đó, trong nền y học phương Đông.

Bộ dụng cụ phẫu thuật thời nhà Minh của Trung Quốc vẫn còn vương dấu vết hóa học cổ xưa nhất của thuốc gây tê tại chỗ - Ảnh: ANTIQUITY

Các biện pháp giảm đau khi thực hiện phẫu thuật, tiểu phẫu đã được y học thế giới sử dụng nhiều thập kỷ, nhưng chủ yếu là các phương thuốc uống có tác dụng an thần, gây mê.

Phải đến cuối thế kỷ 19, bác sĩ nhãn khoa người Áo Carl Koller mới tạo nên bước ngoặt khi phát hiện ra khả năng gây tê niêm mạc tại chỗ của cocaine, mở đường cho các loại thuốc gây tê tại chỗ hiện đại.

Ở phương Đông, một số ghi chép cổ đại ở Trung Quốc có đề cập việc bôi các loại thực vật có dược tính để làm mất cảm giác đau khi làm phẫu thuật, tiểu phẫu. Nhưng điều này bị nghi ngờ vì chưa có bằng chứng xác thực.

Nhưng giờ đây, bằng chứng đó đã xuất hiện và lại có niên đại lên đến 600 năm.

"6 thế kỷ trước, một bác sĩ phẫu thuật thời nhà Minh đã thực hiện một ca mổ bằng một chiếc kéo và nhíp bằng sắt. Giờ đây chúng tôi đã tìm được dấu vết của thuốc gây tê còn sót lại trên những dụng cụ đó bằng cách sử dụng chùm tia laser" - đồng tác giả Congcang Zhao, một nhà khảo cổ tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) nói với Live Science.

Bộ dụng cụ phẫu thuật này đã được khai quật từ lăng mộ Hạ Quân, một vị quan thời nhà Minh của Trung Quốc, tại TP Giang Âm, tỉnh Giang Tô.

Bằng kỹ thuật huỳnh quang tia X, các nhà nghiên cứu xác định cặp kéo và nhíp phẫu thuật được làm từ sắt.

Đồng thời, thông qua quang phổ Raman và FTIR, họ phát hiện dấu vết hóa học của cyano, dầu, mỡ và độc tố alkaloid aconitine trong các hạt cặn gỉ sét.

Độc tố này vốn chiết xuất từ chi Aconitum (còn gọi là cây phụ tử/ô đầu/sói độc) cực độc nhưng có tác dụng giảm đau mạnh.

Việc chúng xuất hiện ngay trên dụng cụ phẫu thuật chứng minh rằng độc tố này đã được bôi lên ngay tại khu vực vết mổ và sử dụng như thuốc gây tê tại chỗ.

Không chỉ vậy, các thầy thuốc thời nhà Minh còn làm chủ kỹ thuật giải độc loại cây này bằng các chất có tính axit như giấm, đậu xanh hoặc nước tiểu. Nhờ đó, họ bào chế được thuốc gây tê an toàn dạng lỏng hoặc bột.

Các nhà cho biết các dụng cụ này có thể được sử dụng chủ yếu trong các ca tiểu phẫu, vì vậy việc gây tê là đủ để bệnh nhân chịu đựng được chúng, thay vì phải gây mê bằng những loại dược liệu mạnh hơn.