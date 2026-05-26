Khoa học

Những ngôi sao này có thể là cấu trúc ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy những ngôi sao "lạnh" nhất dải Ngân Hà có thể là các siêu cấu trúc ngoài hành tinh.

Theo một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà vật lý Amirnezam Amiri của Đại học Arkansas (Mỹ), các nhà thiên văn học có thể xác định được một loại siêu cấu trúc ngoài hành tinh gọi là "quả cầu Dyson" bằng cách tìm kiếm các tín hiệu hồng ngoại lạnh và sạch bất thường xung quanh các ngôi sao có tuổi thọ cao.

"Quả cầu Dyson" là dạng vật thể giả thuyết được nhà vật lý Freeman Dyson mô tả từ những năm 1960, dùng để chỉ những cấu trúc khổng lồ do các nền văn minh tiên tiến hơn chúng ta xây dựng bao quanh một ngôi sao nhằm khai thác năng lượng từ nó.

Những ngôi sao này có thể là cấu trúc ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Một số ngôi sao "lạnh" nhất trên bầu trời có thể là quả cầu Dyson - một dạng siêu cấu trúc của người ngoài hành tinh - bao bọc lấy một sao lùn đỏ hay sao lùn trắng - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Kết quả nghiên cứu cho biết khi chúng ta nhìn vào những ngôi sao lùn đỏ trong Ngân Hà - tức thiên hà Milky Way chứa Trái Đất - có thể chúng ta đang thấy những quả cầu Dyson.

Sao lùn đỏ là loại sao nhỏ và lạnh nhất trong các loại sao nhưng có tuổi thọ rất dài, có thể lên đến hàng ngàn tỉ năm. Do chúng cũng nhỏ hơn Mặt Trời rất nhiều nên một cụm Dyson có thể được đặt cách bề mặt ngôi sao khoảng 0,05 đến 0,3 AU (đơn vị thiên văn, bằng khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất), giúp giảm lượng vật liệu cần thiết để chế tạo nó.

Ngoài ra, từ góc độ kỹ thuật, sao lùn trắng là một mục tiêu hấp dẫn khác. Nó vốn không phải là một ngôi sao nguyên vẹn, mà là phần lõi nhỏ gọn, đặc và nguội còn sót lại của một ngôi sao giống Mặt Trời đã sụp đổ.

Xung quanh một sao lùn trắng, quả cầu Dyson có thể quay quanh chỉ cách bề mặt vài triệu km, khiến việc xây dựng một cấu trúc thu năng lượng khổng lồ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng xung quanh một ngôi sao lớn hơn. Sao lùn trắng cũng có thể phát ra năng lượng ổn định trong hàng tỉ năm, khiến chúng trở thành nguồn năng lượng dài hạn đáng tin cậy.

Vì vậy việc tìm kiếm các dấu hiệu đặc biệt từ 2 loại sao này có thể đem lại cho chúng ta cơ hội.

Các nhà thiên văn học thường sử dụng một công cụ gọi là biểu đồ Hertzsprung-Russell (HR) để phân loại các ngôi sao dựa trên nhiệt độ và độ sáng của chúng. Tuy nhiên, quả cầu Dyson sẽ chặn toàn bộ ánh sáng tự nhiên của một ngôi sao, đồng thời phát ra lượng bức xạ bằng lượng bức xạ mà ngôi sao hấp thụ vào nó dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng hồng ngoại. Do vậy, nó làm dịch chuyển vị trí của ngôi sao sang bên phải trong các quan sát.

Ngoài ra, một ngôi sao không bị bọc bởi quả cầu Dyson sẽ hiển thị vạch quang phổ phát xạ silicat, thường liên quan đến các đĩa tối xung quanh nó. Do vậy, một dấu hiệu khác để nhận diện quả cầu Dyson là quang phổ quá "sạch".

Với những dữ liệu trên, các kính viễn vọng hồng ngoại hiện đại như James Webb hay WISE đang nắm giữ chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa tiến vào nền văn minh ngoài Trái Đất.

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

(NLĐO) - Trong quá trình nạo vét để mở rộng một cảng biển ở Tây Ban Nha, một "tàu ma" chở nhiều khẩu pháo và bạc đã lộ diện từ đáy bùn sâu.

Một vật thể lạc loài ẩn giữa 16 mặt trăng Sao Hải Vương

(NLĐO) - Các hình ảnh mới từ kính viễn vọng không gian James Webb vừa lật ngược giả thuyết kéo dài hàng thập kỷ về mặt trăng Nereid của Sao Hải Vương.

100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất

(NLĐO) - Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.

sao lùn trắng ngoài hành tinh Ngân hà sao lùn đỏ quả cầu Dyson
