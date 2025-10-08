HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Dùng kiếm hỗn chiến trong đêm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang kiếm, gậy và ná cao su lao vào hỗn chiến lúc rạng sáng, khiến một người bị thương và cả nhóm vướng vòng lao lý.

Hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Long

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra rạng sáng 24-7.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thành Long (SN 2005, trú thôn Thanh Sơn, xã Tân Gianh); Mai Chánh Kiệt (SN 2007) và Trương Viết Anh (SN 2008, cùng trú phường Bắc Gianh) về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Minh Hoài (2007 tuổi, trú phường Ba Đồn) ngoài bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng còn bị khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn giữa nhóm của Nguyễn Thành Long và một nhóm thanh niên khác trú tại xã Quảng Trạch đã âm ỉ từ trước. Đêm 23-7, nhóm Long mang theo hung khí gồm kiếm, ná cao su và gậy baton để "giải quyết mâu thuẫn".

Khoảng 2 giờ 40 sáng 24-7, hai nhóm chạm mặt, rượt đuổi và tấn công nhau trên đường, khiến em B.T.H.Y (16 tuổi) bị thương.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự địa phương và bức xúc trong dư luận.

Điều đáng lo ngại là hầu hết các bị can đều ở độ tuổi vị thành niên. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, các em đã chọn bạo lực để "giải quyết", cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức pháp luật, đạo đức, cũng như sự buông lỏng trong quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai đối tượng cùng nửa tấn ma tuý đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang thẩm lậu qua biên giới.

Hai trai làng đánh nhau gây náo loạn vùng quê Quảng Trị

(NLĐO) - Hai thanh niên ở Quảng Trị đã bị khởi tố, tạm giam gồm Trương Xuân Hải và Trương Ngọc Anh, sau vụ xô xát gây thương tích, náo loạn vùng quê.

Đường dây làm bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ giả… sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ với số lượng hàng chục nghìn, thu giữ kho thiết bị và dữ liệu khổng lồ.

