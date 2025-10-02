Hai trai làng đánh nhau gây náo loạn vùng quê Quảng Trị

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Xuân Hải

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam Trương Xuân Hải (SN 1989) và Trương Ngọc Anh (SN 1990), cùng trú tại thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Hai người bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 10 ngày 18-8, tại đoạn đường nội thôn Thọ Hạ, Trương Xuân Hải và Trương Ngọc Anh xảy ra mâu thuẫn, rồi xô xát, đánh nhau gây náo loạn tại vùng quê này.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Ngọc Anh

Hậu quả, Trương Xuân Hải bị thương ở cổ, lưng và cánh tay trái, phải đi sơ cứu và khâu vết thương tại Trạm y tế Quảng Sơn; Trương Ngọc Anh bị thương ở lưng và bắp tay phải.

Sau quá trình điều trị thương tích, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá hành vi của cả 2 đối tượng có tính chất côn đồ, xem thường sức khỏe người khác.

Trong quá trình gây án, 2 đối tượng còn chửi bới, hô hào lớn tiếng tại nơi công cộng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.