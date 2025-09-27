Đường dây làm bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ giả… sa lưới ở Quảng Trị

Các đối tượng trong đường dây làm hàng chục nghìn giấy tờ giả

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Trị vừa bắt ổ nhóm chuyên sản xuất, tiêu thụ bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe… giả với số lượng hàng chục nghìn.

Đầu tháng 8, qua nắm tình hình và nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoạt động tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về quản lý và kinh tế - xã hội. Chuyên án được xác lập, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) để đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ khi đang chuẩn bị chuyển bán hàng ngàn giấy tờ giả cho người mua qua mạng xã hội

Hàng nghìn hồ sơ liên quan đến giấy phép lái xe giả các đối tượng đang cất trữ để in giả bán cho người mua

Công an đã bắt Phạm Văn Công (29 tuổi, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) - kẻ cầm đầu, cùng đồng phạm gồm Phạm Văn Hùng (25 tuổi), Đặng Duy Tuấn (29 tuổi), Trần Văn Đạt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) và Trần Xuân Tuấn (35 tuổi) trú tại Hà Nội và Ninh Bình. Nhóm này phân công nhau từ thiết kế, in ấn, chỉnh sửa, phát hành văn bằng giả đến quảng cáo, tìm đầu ra.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ 11 điện thoại, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, máy in màu, máy ép plastic, hàng chục nghìn phôi thẻ, tem dán, hồ sơ chứng chỉ đã in sẵn và hàng trăm nghìn file dữ liệu phục vụ làm giả.

Bước đầu, nhóm khai nhận nhận đơn đặt hàng qua mạng xã hội, đã sản xuất hàng chục nghìn giấy tờ giả, gồm bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.