HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Dùng ô tô rượt đuổi, nổ súng vào xe đối phương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mâu thuẫn, một nhóm đối tượng dùng xe ô tô rượt đuổi, cầm súng bắn vào xe ô tô của đối phương.

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xóm Vải, xã Đồng Hỷ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Linh Sơn) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều), tỉnh Thái Nguyên.

- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-5-2026, Quyến, Tuấn Anh và Thắng đi một xe ô tô do Thắng điều khiển từ xã Đồng Hỷ theo Quốc lộ 1B hướng về tỉnh Lạng Sơn để đón người quen. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H., nên khi đi đến xã Võ Nhai, nhóm của Quyến phát hiện xe ô tô của anh H. đi ngược chiều, Quyến yêu cầu Thắng quay xe lại đuổi theo. 

Đuổi được khoảng 5 km, đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, Thắng điều khiển xe vượt và ép xe ô tô của anh L.Q.H. dừng lại. 

Sau khi dừng ô tô, Quyến xuống xe, tay cầm theo 1 khẩu súng tự chế, Thắng và Tuấn Anh đứng trước đầu xe của anh L.Q.H. mục đích để chặn lại không cho đi tiếp. Sau đó, Quyến yêu cầu anh H. ra khỏi xe để nói chuyện, nhưng người này không ra rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Quyến cầm súng bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe ô tô của anh L.Q.H..

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ các đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ"; Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

CLIP lời khai của 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

CLIP lời khai của 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức

CLIP: Truy bắt nhóm đối tượng nghi nổ súng bắn vào những người đang nhậu ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Công an ở tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người liên quan vụ nghi nổ súng giải quyết mâu thuẫn

Lời khai của gã đàn ông nổ súng bắn chết tài xế taxi rồi sát hại mẹ vợ

(NLĐO) - Mang theo súng từ Đà Nẵng về Quảng Trị "giải quyết chuyện gia đình", Nguyễn Ngọc Đạo đã bắn chết tài xế taxi rồi tiếp tục nổ súng khiến mẹ vợ tử vong.

Xe ô tô gây rối trật tự công cộng bắt giữ dùng súng bắn gây rối trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo