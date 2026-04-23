Pháp luật

Vụ bắn chết người câm, điếc từng gây xôn xao dư luận: Đối tượng thủ ác lãnh 22 năm tù

Hải Đường

(NLĐO) – Sau khi gây án, Hồ Trung Nga đến công an xã ở tỉnh Tây Ninh đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng 266 viên đạn.

Ngày 23-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Trung Nga (63 tuổi; ngụ xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh) tổng cộng 22 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bắn chết người câm do tranh chấp đất tại Tây Ninh , bị phạt 22 năm tù - Ảnh 1.

Bắn chết người câm do tranh chấp đất tại Tây Ninh , bị phạt 22 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Hồ Trung Nga lúc bị bắt và tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nga và ông Hồ Văn M. (người bị câm, điếc bẩm sinh) phát sinh tranh chấp đất từ năm 2004 và đã được tòa án giải quyết bằng bản án dân sự có hiệu lực.

Tuy nhiên, mâu thuẫn âm ỉ kéo dài đến nhiều năm sau. Đáng chú ý, từ năm 2015, Nga đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế qua mạng xã hội và cất giữ tại nhà để săn bắn.

Sáng 12-7-2025, khi mang súng đi bắn chim tại khu vực đất từng tranh chấp, Nga phát hiện ông M. đang đắp bờ ruộng.

Dù ra hiệu ngăn cản nhưng do bị khuyết tật nhưng ông M. không nhận biết nên vẫn tiếp tục làm việc.

Trong khoảng cách chỉ khoảng 2 mét, Nga đã dùng súng ông M. bị thương nặng. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Sau khi gây án, Nga đến công an xã đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng 266 viên đạn.

Kết luận giám định xác định đây là súng nén khí thuộc danh mục vũ khí quân dụng, có khả năng gây chết người khi sử dụng.

