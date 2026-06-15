Dùng radar rà từng mét đất để tìm kiếm liệt sĩ chôn tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 15-6, Bộ Tư lệnh TP HCM triển khai khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP HCM).

Bộ Tư lệnh TP HCM triển khai khảo sát, thăm dò

Từ sáng sớm, lực lượng công binh cùng nhóm chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) đã có mặt tại đây, sử dụng các trang thiết bị rà quét mặt đất.

Bộ Tư lệnh TP HCM chia làm 3 khu vực tìm kiếm, với diện tích lần lượt là 500 m2, khoảng 1.200 m2 và khoảng 800 m2.

PGS.TS Lê Văn Anh Cường (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM) cho biết nhóm của anh gồm 12 thành viên, sử dụng 2 máy radar xuyên đất và 1 máy đo ảnh điện để tìm kiếm. Dự kiến cần 2-3 ngày để hoàn tất việc rà quét, thu thập dữ liệu.

"Việc rà quét phải được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ vị trí nào với mong muốn sớm tìm được hố chôn các liệt sĩ" - PGS.TS Lê Văn Anh Cường nói.

Nhóm của PGS.TS Lê Văn Anh Cường triển khai đo đạc, thu thập dữ liệu

PGS.TS Lê Văn Anh Cường cho biết trước đó, nhóm của anh đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm mộ liệt sĩ tại các địa phương như Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Bình Dương (nay là TP HCM).

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tại khu vực Sài Gòn – Gia Định (TPHCM ngày nay), các lực lượng cách mạng đã tiến công vào mục tiêu trọng yếu tại nội đô Sài Gòn. Trong các trận chiến quyết liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Sau các trận giao tranh khốc liệt, chính quyền ngụy đã thu dọn chiến trường, thu gom hài cốt các chiến sĩ cách mạng và tiến hành chôn cất tập thể.

Lực lượng công binh sử dụng máy móc để rà quét trong khu vực tìm kiếm

Thời gian gần đây, nhiều tài liệu quân sự và kho ảnh của phía Mỹ liên quan đến trận đánh năm 1968 đã được giải mật, cung cấp cho Việt Nam. Bên cạnh đó, dữ liệu lịch sử, sơ đồ quân sự, hình ảnh tư liệu, hồi ức chiến tranh và lời kể của các nhân chứng lịch sử, sự phối hợp với nhóm tình nguyện nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Mỹ cùng Bộ Tư lệnh TPHCM đã tạo ra những cơ sở thực tiễn vô cùng quý giá.

Nhóm chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM)

Mới đây, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội thảo nhằm khẳng định tại các điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tập thể các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.

Các nhân chứng lịch sử tham gia tìm kiếm

Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Bên cạnh đó, đủ điều kiện triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng sớm xây dựng phương án, triển khai khai quật chậm nhất đầu tháng 7-2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.