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Thời sự Chính trị

Ấn định thời điểm khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn), nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ấn định thời điểm khai quật các vị trí được xác định là có hài cốt các liệt sĩ. 

Từ nội dung của buổi hội thảo, Phó Thủ tướng khẳng định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Cạnh đó, đủ điều kiện triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội thảo

Theo Phó Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ thông tin giải mật, ký ức đồng đội và nhân chứng lịch sử, các cơ quan chức năng đã tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng TPHCM.

Kết quả hội thảo không chỉ là thành quả của nghiên cứu khoa học mà còn là kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần khép lại quá khứ, hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường hợp tác nhân đạo và vun đắp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thời gian tới phải tập trung xác định chính xác vị trí mộ tập thể, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thực hiện giám định ADN càng nhanh càng tốt để từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, gia đình và đồng đội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu kết hợp chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, bản đồ, nhân chứng lịch sử với phương pháp khoa học, công nghệ hiện đại như radar xuyên đất, địa vật lý, khảo cổ học và công nghệ số. Quá trình triển khai phải khẩn trương nhưng hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, tỉ mỉ, chính xác; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu vực trung tâm đô thị và đời sống người dân xung quanh.

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Ông Robert Ambrose Connor (cựu binh Mỹ) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc cung cấp thông tin về 2 khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM

Đối với UBND TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai các bước tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan. Tinh thần là "rõ làm trước, chưa rõ tiếp tục xác định", "dễ làm trước, khó làm sau", bảo đảm bài bản, khoa học, chặt chẽ.

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Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ phương án phải được xây dựng sớm, triển khai khai quật chậm nhất đầu tháng 7-2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

"Càng khó khăn, càng phải quyết tâm" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn lực, huy động lực lượng, thiết bị, chuyên gia, trường đại học, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân chứng lịch sử tham gia công tác tìm kiếm, quy tập.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng với trách nhiệm, tình cảm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, sẽ ngày càng có nhiều anh hùng liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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TPHCM Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mộ liệt sĩ tập thể
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