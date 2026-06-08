Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo về mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo về mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh hội thảo vừa là khoa học, vừa là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đầy ắp và nặng lòng biết ơn

Sáng 8-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia) tổ chức Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM). 

Hội thảo do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà chủ trì. 

Hội thảo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì

Cùng dự hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM. 

Hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng luôn là nỗi trăn trở

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 mãi là một bản anh hùng ca bất tử. Tại khu vực Sài Gòn – Gia Định (TPHCM ngày nay), các lực lượng cách mạng đã tiến công vào mục tiêu trọng yếu tại nội đô Sài Gòn. Trong các trận chiến quyết liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Sau các trận giao tranh khốc liệt, chính quyền ngụy đã thu dọn chiến trường, thu gom hài cốt các chiến sĩ cách mạng và tiến hành chôn cất tập thể.

Hội thảo - Ảnh 2.

Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM)

Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1978 đến năm 1983, Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) được giải tỏa, quy hoạch, cải tạo để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng. Quá trình san lấp đã làm thay đổi hoàn toàn địa hình. 

Năm 1995, các cơ quan chức năng đã nỗ lực tổ chức khảo sát, quy tập; song do hạn chế về phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, công nghệ và đặc biệt thiếu hụt thông tin tư liệu nên việc tìm kiếm không đạt kết quả như mong muốn. Nỗi trăn trở ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM nói riêng và Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta nói chung.

Hội thảo - Ảnh 3.

Nhân chứng tham dự hội thảo

Thời gian gần đây, nhiều tài liệu quân sự và kho ảnh của phía Mỹ liên quan đến trận đánh năm 1968 đã được giải mật, cung cấp cho Việt Nam. Bên cạnh đó, dữ liệu lịch sử, sơ đồ quân sự, hình ảnh tư liệu, hồi ức chiến tranh và lời kể của các nhân chứng lịch sử, sự phối hợp với nhóm tình nguyện nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Mỹ cùng Bộ Tư lệnh TPHCM đã tạo ra những cơ sở thực tiễn vô cùng quý giá.

Dùng công nghệ radar xuyên đất quét ngầm để thăm dò

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh hội thảo vừa là khoa học, vừa là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đầy ắp và nặng lòng biết ơn; đồng thời mang tính chất quyết định, đòi hỏi phải đi thẳng vào vấn đề, thảo luận sâu sát để thống nhất 3 nội dung trọng tâm trước khi có thể tiến tới việc khai quật thực địa.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, rà soát, đánh giá toàn diện, cẩn trọng, chặt chẽ về lịch sử, khoa học, pháp lý, thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, tính liên kết và độ tin cậy của toàn bộ các nguồn thông tin, tài liệu và hồ sơ đã được giải mật. Thủ tướng yêu cầu hội thảo phải trả lời cho được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại các điểm được xác định trong khu vực Công viên Lê Thị Riêng - TPHCM là nơi chôn cất tập thể các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?

Hội thảo - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo

Hội thảo làm rõ quy mô, phạm vi, đặc điểm và khả năng tồn tại khu mộ tập thể qua gần 60 năm. Theo đó, khi đã có đủ cơ sở khẳng định, hội thảo cần thống nhất phương án thăm dò và khai quật. "Phải phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ radar xuyên đất quét ngầm, kết hợp với hệ thống định vị không ảnh và bản đồ lịch sử các nguồn thông tin dữ liệu và của nhân chứng lịch sử, nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm đạt độ chính xác cao nhất" - Phó Thủ tướng phát biểu. 

Cũng theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, từ cơ sở thảo luận tại hội thảo cần đề xuất phương án cụ thể để thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng nhằm xác định vị trí tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ trên thực địa, đảm bảo khoa học, thận trọng, an toàn tuyệt đối, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, đúng quy trình quy định.

Tin liên quan

Từ nay đến tháng 5-2027, TPHCM quyết tâm hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ

Từ nay đến tháng 5-2027, TPHCM quyết tâm hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ

(NLĐO) - TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, dữ liệu, theo dõi quá trình lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Chuyện tìm mộ liệt sĩ qua mẫu ADN

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng đã thu thập xong gần 37.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ...

Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ

Nhiều năm qua, một người đàn ông ở một xã vùng sâu của tỉnh Bình Phước đã tham gia tìm kiếm, cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ và vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người nghèo

hội thảo TPHCM Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mộ liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo