Đứng sau chiêu bôi nhọ danh dự khách vay ở 18 ngân hàng, app tài chính là một công ty luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đứng sau chiêu bôi nhọ danh dự khách vay ở 18 ngân hàng, app tài chính là một công ty luật

Ý Linh

(NLĐO) - Núp bóng công ty luật để thu hồi nợ cho 18 ngân hàng và tổ chức tài chính, nhóm bị cáo đã sử dụng các thủ đoạn "khủng bố" tinh thần.

Ngày 6-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 16 bị cáo từng là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law - chi nhánh Sài Gòn (có địa chỉ tại phường Bình Đông và phường An Phú Đông, TPHCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bôi nhọ danh dự khách vay

Theo cáo trạng, Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (app) vay tiền trên mạng. 

Để phục vụ công việc, các nhân viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng (hệ thống CRM) để lấy thông tin cá nhân, số điện thoại của người vay và người thân của người vay.

Từ tháng 8-2021, nhóm bị cáo này đã thực hiện hành vi cắt, ghép hình ảnh, thông tin không đúng sự thật của người vay hoặc người thân, bạn bè của họ. 

Sau đó, các bị cáo đăng tải lên mạng xã hội như Facebook, Zalo với nội dung bôi nhọ như "truy tìm đối tượng lừa đảo", "cáo phó", giả mạo hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện... nhằm gây sức ép, buộc người vay phải trả nợ.

Điển hình là bị cáo Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long; trưởng phòng thu hồi nợ). Duy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên cắt ghép ảnh chị B.T.M.H cùng gia đình kèm nội dung giả mạo chị này có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ bệnh tật để xin tiền mua tã sữa, nhằm áp lực buộc chị H. trả 3 triệu đồng cho Công ty Tima. 

Tổng cộng, Duy thực hiện hành vi cưỡng đoạt đối với 4 bị hại với tổng số tiền hơn 16,6 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Tương tự, bị cáo Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê Gia Lai; nhân viên thu hồi nợ) đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền 38 triệu đồng bằng thủ đoạn đăng thông tin không đúng sự thật lên các tài khoản Facebook của người thân bị hại. 

Các bị cáo còn lại như Lê Thế Bình, Đinh Thanh Long, Nguyễn Thị Quyên... cũng tham gia cưỡng đoạt số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau bằng các thủ đoạn bôi nhọ tương tự.

Vụ án bị phát hiện khi Công an quận 12, TPHCM (trước đây) tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Power Law vào ngày 19-11-2022 và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra

Theo hồ sơ vụ án, ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn. Mặc dù là người đứng đầu pháp lý của chi nhánh công ty, ông Hoàng Quốc Việt không nằm trong danh sách 16 bị cáo là nhân viên công ty bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Theo kết luận của cơ quan chức năng, do chưa thu thập đủ tài liệu và chứng cứ để xử lý trách nhiệm của Ban giám đốc Công ty Power Law cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tách hành vi này để tiếp tục xác minh và xử lý sau.

Phiên xét xử dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Vai trò của 18 ngân hàng, công ty tài chính

Trong vụ án này, 18 ngân hàng, công ty tài chính và các app vay tiền đóng vai trò là đối tác, bên giao nợ, ký kết thỏa thuận để Công ty Power Law đại diện thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn.

Các tổ chức này đã cung cấp toàn bộ "hồ sơ nợ" gồm thông tin cá nhân chi tiết của người vay như họ tên, số định danh, địa chỉ, nơi làm việc và cả thông tin người thân để tải lên hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng (CRM) của công ty luật. Danh sách các đơn vị này bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA, cùng hàng loạt ứng dụng và công ty tài chính như Cash Wagon, Lendtech, Monicat, FE Credit...

Theo cáo trạng, chính từ nguồn dữ liệu này cùng với cơ chế trả hoa hồng cao từ 10% đến 24% trên tổng số tiền thu hồi được từ các chủ nợ, các bị cáo đã bất chấp pháp luật, sử dụng các thủ đoạn cắt ghép hình ảnh bôi nhọ, nhục mạ danh dự nạn nhân nhằm tạo áp lực buộc họ phải trả tiền.


Tin liên quan

Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà

Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà

(NLĐO)- Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng trong 2 dự án bệnh viện, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều đồng phạm chuẩn bị hầu toà.

Cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ nhận bản án nghiêm khắc

(NLĐO) - Với hành vi lừa đảo, làm suy giảm niềm tin xã hội, cựu cán bộ này đã phải nhận bản án nghiêm khắc

Ra tay với "sếp", nam công nhân khu công nghiệp ở TPHCM lãnh 10 năm tù

(NLĐO) - Dù đã tác động gia đình bồi thường 90 triệu đồng và được bị hại xin giảm nhẹ, bị cáo vẫn phải trả giá bằng bản án 10 năm tù giam.

ngân hàng tổ chức tài chính thu hồi nợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo