HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Dùng sổ BHXH điện tử giải quyết chế độ

D.Thu

(NLĐO) - Người tham gia có thể dùng sổ BHXH điện tử làm thủ tục hưởng chế độ; thẻ BHYT điện tử cũng được sử dụng thay bản giấy khi khám chữa bệnh.

Người tham gia BHXH có thể sử dụng sổ BHXH bản điện tử để làm thủ tục hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh thay cho bản giấy.

Dùng sổ BHXH điện tử giải quyết chế độ - Ảnh 2.

Người dân có thể dùng sổ BHXH điện tử để làm thủ tục giải quyết chế độ

Theo quy trình được BHXH Việt Nam ban hành, người tham gia được sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ theo quy định; dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh tại các cơ sở có ký hợp đồng BHYT và làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Việc sử dụng được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc thư điện tử.

Theo thông tư 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Khi người dân đã xuất trình đúng theo hướng dẫn, cơ quan, tổ chức và cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thêm bản giấy.

Quy định này tạo thuận lợi cho người tham gia, nhất là khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH hoặc đi khám chữa bệnh, không cần mang theo sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như trước.

Từ ngày 13-2-2026, người tham gia được khuyến nghị chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc cài đặt ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Để tích hợp thông tin BHXH trên VNeID, người dân đăng nhập ứng dụng bằng số định danh cá nhân, chọn mục "Ví giấy tờ", tiếp tục vào mục "Bảo hiểm xã hội", nhập mã số BHXH gồm 10 chữ số rồi gửi yêu cầu tích hợp. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dân có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện hoặc đóng BHYT trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Sau khi kê khai thông tin và thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ gửi biên lai điện tử, thông báo thời hạn trả sổ, thẻ; người tham gia nhận bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Tin liên quan

Thực hiện cấp sổ BHXH điện tử trước 1-1-2026

Thực hiện cấp sổ BHXH điện tử trước 1-1-2026

(NLĐO)- Cùng với cấp sổ BHXH điện tử, khi người tham gia BHXH yêu cầu sẽ được cấp sổ BHXH bằng bản giấy.

Đóng BHXH thấp hơn thu nhập: Nỗi lo lương hưu không đủ sống

(NLĐO) - Mức đóng BHXH tối thiểu khoảng 70% thu nhập, song nhiều doanh nghiệp chỉ đóng 50-60%, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi và lương hưu người lao động.

BHXH tự nguyện thêm sức hút khi mở rộng quyền lợi

(NLĐO) - Từ 1-7, mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tối đa tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng, cùng nhiều chính sách mới mở rộng quyền lợi người tham gia.

giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội khám chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm thất nghiệp Ứng dụng VNEID BHXH điện tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo