Dùng sổ BHXH điện tử giải quyết chế độ

Người tham gia BHXH có thể sử dụng sổ BHXH bản điện tử để làm thủ tục hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh thay cho bản giấy.

Người dân có thể dùng sổ BHXH điện tử để làm thủ tục giải quyết chế độ

Theo quy trình được BHXH Việt Nam ban hành, người tham gia được sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ theo quy định; dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh tại các cơ sở có ký hợp đồng BHYT và làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Việc sử dụng được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc thư điện tử.

Theo thông tư 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Khi người dân đã xuất trình đúng theo hướng dẫn, cơ quan, tổ chức và cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thêm bản giấy.

Quy định này tạo thuận lợi cho người tham gia, nhất là khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH hoặc đi khám chữa bệnh, không cần mang theo sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như trước.

Từ ngày 13-2-2026, người tham gia được khuyến nghị chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc cài đặt ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Để tích hợp thông tin BHXH trên VNeID, người dân đăng nhập ứng dụng bằng số định danh cá nhân, chọn mục "Ví giấy tờ", tiếp tục vào mục "Bảo hiểm xã hội", nhập mã số BHXH gồm 10 chữ số rồi gửi yêu cầu tích hợp. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dân có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện hoặc đóng BHYT trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Sau khi kê khai thông tin và thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ gửi biên lai điện tử, thông báo thời hạn trả sổ, thẻ; người tham gia nhận bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.