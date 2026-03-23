Dùng súng hơi săn động vật hoang dã, 2 người bị khởi tố

Ngày 23-3, nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đình (SN 1992) và Cao Văn Thuận (SN 1992, cùng thường trú tại phường Mũi Né) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Qua công tác nắm tình hình tại các đơn vị chuyển phát, ngày 8-12-2025, Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an phường Mũi Né triệu tập Lê Văn Đình lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và giao nộp 1 khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 456 viên đạn.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập Cao Văn Thuận và thu giữ thêm 1 khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 72 viên đạn.

Súng hơi là tang vật vụ án bị thu giữ

Căn cứ kết quả giám định, xác định 2 khẩu súng thu giữ là loại súng nén khí, nén hơi thuộc vũ khí quân dụng. Hai bị can thừa nhận đã đặt mua súng về để săn bắn chim, thú.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng săn, đạn dược không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo súng, đạn dược trái phép.



