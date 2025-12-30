Tàng trữ vũ khí quân dụng, lên mạng rao sửa các loại súng hơi

Ngày 30-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Bi (SN 2000, trú xã Phú Hồ) và Võ Khắc Thành Huy (SN 2003; trú phường Hương Thủy, TP Huế ) về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trần Văn Bi (thứ 2 từ trái sang) và Võ Khắc Thành Huy bị khởi tố do tội tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện tài khoản facebook "Tuấn Kiệt", Zalo "PCP Miền Trung" rao sửa các loại súng hơi trên mạng xã hội, qua truy xét, phát hiện chủ tài khoản nói trên là của Trần Văn Bi.

Kiểm tra nơi ở của Bi, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 1 khẩu súng nén hơi, nhãn hiệu AIRFORCE-R0001 Made in USA, 25 viên đạn chì dạng nấm. Đấu tranh mở rộng, công an xác định Võ Khắc Thành Huy là người cung cấp khẩu súng và số đạn trên cho Bi. Công an tiếp tục phát hiện, tạm giữ 329 viên đạn chì hình nấm do Huy đang cất giấu.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Từ ngày 1-1, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025 có hiệu lực pháp luật. Theo đó, súng nén hơi, đạn chì hình nấm sử dụng cho súng nén hơi thuộc danh mục "vũ khí quân dụng".

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng nén hơi, đạn sử dụng cho loại súng này đều có thể bị xử lý hình sự về tội "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2025 với mức phạt tù thấp nhất từ 1 năm đến 7 năm hoặc cao nhất có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân.