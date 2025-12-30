Tàng trữ vũ khí quân dụng, lên mạng rao sửa các loại súng hơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tàng trữ vũ khí quân dụng, lên mạng rao sửa các loại súng hơi

Q. Nhật

(NLĐO) - Hai thanh niên bị cơ quan công an khởi tố do tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là khẩu súng hơi và hàng trăm viên đạn chì.

Ngày 30-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với  Trần Văn Bi (SN 2000, trú xã Phú Hồ) và Võ Khắc Thành Huy (SN 2003; trú phường Hương Thủy, TP Huế ) về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

- Ảnh 1.

Trần Văn Bi (thứ 2 từ trái sang) và Võ Khắc Thành Huy bị khởi tố do tội tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện tài khoản facebook "Tuấn Kiệt", Zalo "PCP Miền Trung" rao sửa các loại súng hơi trên mạng xã hội, qua truy xét, phát hiện chủ tài khoản nói trên là của Trần Văn Bi.

Kiểm tra nơi ở của Bi, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 1 khẩu súng nén hơi, nhãn hiệu AIRFORCE-R0001 Made in USA, 25 viên đạn chì dạng nấm. Đấu tranh mở rộng, công an xác định Võ Khắc Thành Huy là người cung cấp khẩu súng và số đạn trên cho Bi. Công an tiếp tục phát hiện, tạm giữ 329 viên đạn chì hình nấm do Huy đang cất giấu.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Từ ngày 1-1, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025 có hiệu lực pháp luật. Theo đó, súng nén hơi, đạn chì hình nấm sử dụng cho súng nén hơi thuộc danh mục "vũ khí quân dụng". 

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng nén hơi, đạn sử dụng cho loại súng này đều có thể bị xử lý hình sự về tội "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2025 với mức phạt tù thấp nhất từ 1 năm đến 7 năm hoặc cao nhất có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tin liên quan

Bắt giữ 4 người cùng 358 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng hơi và hàng trăm viên đạn

Bắt giữ 4 người cùng 358 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng hơi và hàng trăm viên đạn

(NLĐO) - Lãnh đạo Công an Quảng Trị đánh giá cao kết quả của ban chuyên án và sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ của các đơn vị

Chân dung đối tượng dùng súng hơi bắn gục tài xế xe tải ở Đồng Nai

(NLĐO)-Thấy tài xế xe tải đi gây bụi mịt mùng trên đường, bực tức Sơn đuổi theo, chặn lại và dùng súng bắn gục nạn nhân.

Dùng súng hơi bắn chết bò thả rong để... mổ thịt

(NLĐO) - Thấy đàn bò thả rong không có người trông giữ, 2 đối tượng ở Quảng Trị đã dùng súng hơi bắn chết một con để mổ thịt.

vũ khí vũ khí quân dụng tàng trữ vũ khí súng hơi đạn chì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo