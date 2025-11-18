HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG (*): Xóa mờ khoảng cách

CAO NGUYÊN - TRẦN THƯỜNG

Không riêng phụ huynh, học sinh, những người mang con chữ đến vùng biên cũng phấn khởi khi những ngôi trường nội trú mới được khởi công

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khi nói về việc 3 xã biên giới của tỉnh được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Vơi nỗi lo học xa trường

Ia R'vê là xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, giáp Campuchia. Những năm qua, dù được sự quan tâm đầu tư các công trình công cộng nhưng người dân di cư tự do nhiều nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Giao thông cách trở, điều kiện kinh tế hạn hẹp khiến việc đến trường của trẻ em gặp không ít trở ngại. Nhiều em phải đi học xa hàng chục cây số.

Việc xã Ia R'vê được lựa chọn, đưa vào danh mục xây dựng 100 trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS theo chủ trương của Bộ Chính trị đã giải quyết khó khăn cho địa phương này. Công trình xây dựng Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS Ia R'vê (nâng cấp từ Trường THCS Nguyễn Thị Định) khởi công ngày 9-11, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 126 tỉ đồng, quy mô 1.125 học sinh, được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG (*): Xóa mờ khoảng cách - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hòa chung niềm vui với học sinh tại lễ khởi công dự án Trường Phổ thông Nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Cát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Chu Văn An (xã Ia R'vê), cho biết cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, trang thiết bị không bảo đảm dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, sau khi Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS Ia R'vê hoàn thiện, đội ngũ giáo viên và học sinh của trường sẽ về cơ sở mới để học tập. Không chỉ học sinh, sắp tới thầy cô cũng không phải chạy xe máy hàng chục cây số mỗi ngày vì đã có nhà công vụ.

Cùng với Ia R'vê, 2 dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS ở các xã biên giới Buôn Đôn và Ia Lốp (tỉnh Đắk Lắk) cũng đồng loạt được khởi công vào thời điểm trên. Trong đó, dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng, quy mô 1.155 học sinh. Còn dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS Ia Lốp (xã Ia Lốp) được nâng cấp từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo, có tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng, quy mô 980 học sinh.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện thực hóa chủ trương lớn

Hiện nay, 6 xã miền núi biên giới của TP Đà Nẵng có 20 trường học thuộc các cấp tiểu học, THCS và liên cấp tiểu học - THCS. Trong số này, có 16 trường phổ thông dân tộc bán trú, 1 trường dân tộc nội trú, phục vụ khoảng 5.422 học sinh. Phần lớn cơ sở vật chất các trường chưa đạt chuẩn.

Điển hình là xã A Vương có 3 trường với 11 điểm trường rải rác ở các thôn, gồm 40 lớp với gần 906 học sinh. Việc đến lớp của học sinh gặp rất nhiều khó khăn, phải đi bộ hàng giờ để đến trường. Ông A Lăng A Rấy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã A Vương, cho biết duy trì mô hình trường lớp manh mún không thể nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, vừa qua, UBND xã A Vương đề xuất và được UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp.

DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG (*): Xóa mờ khoảng cách - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng Trường PTNT liên cấp Tiểu học - THCS Ia R’vê. Ảnh: CAO NGUYÊN

Còn xã Tây Giang có 9 trường mầm non, tiểu học và THCS với tổng cộng 30 điểm trường, 113 lớp học. Ông Bhling Mia - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang - cho rằng việc thiếu trường lớp, nhất là trường nội trú, là trăn trở bao năm của địa phương. Mong mỏi này được đáp ứng bằng việc ngày 16-10, dự án xây dựng Trường PTNT, bán trú Tiểu học và THCS Tây Giang chính thức được khởi công, có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngôi trường này nằm trong 6 trường được UBND TP Đà Nẵng đưa vào kế hoạch xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương để hoàn tất hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ điều kiện nhằm khởi công 5 trường còn lại. Các công trình được thiết kế với quy mô 141 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của khoảng 4.800 học sinh vùng cao, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Theo ông Trần Anh Tuấn, việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống trường nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh mà còn hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền học tập bình đẳng, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, bảo đảm cơ sở vật chất học tập, ăn ở cho học sinh vùng sâu, vùng xa. 

Hạn chế tối đa tình trạng bỏ học

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo đề xuất phương án, danh mục đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Theo đó, tỉnh đề xuất nâng cấp, cải tạo, mở rộng 6 trường và xây mới 10 trường phổ thông liên cấp tiểu học - THCS tại 15 xã biên giới, bảo đảm mỗi xã có 1 trường.

Ngày 9-11, Trường Nội trú Tiểu học - THCS Hướng Phùng (xã Hướng Phùng) được khởi công với tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng, quy mô 40 lớp, đáp ứng khoảng 1.500 học sinh. Ông Phạm Huy Văn, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết xã Hướng Phùng mới được sáp nhập từ 3 xã Hướng Linh, Hướng Sơn và Hướng Phùng. Toàn xã có 2.841 hộ dân với 12.223 người, trong đó có hơn 72% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, giao thông hạn chế, nhiều thôn cách trung tâm hơn 40 km khiến việc học của học sinh gặp khó khăn. Việc đầu tư trường nội trú sẽ giúp học sinh ăn ở, học tập ổn định, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học và tạo nền tảng phát triển tri thức cho thế hệ tương lai.

Đ.Nghĩa

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-11

