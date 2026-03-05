HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Dừng vĩnh viễn dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long

Tr.Đức

(NLĐO)- Công ty Hàng không Hải Âu (Hải Âu Aviation - HAA) vừa thông báo sẽ ngừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ ngày 1-4.

Đại diện Công ty Hàng không Hải Âu cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thay đổi định hướng kinh doanh.

Dừng vĩnh viễn dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối vì trải nghiệm bay thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long sẽ khép lại

Hãng hàng không này được thành lập năm 2011, tiên phong cung cấp dịch vụ ngắm cảnh và thuê chuyến riêng bằng thủy phi cơ tại Việt Nam. Tháng 9-2014, hãng thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ sân bay quốc tế Nội Bài tới vịnh Hạ Long.

Dòng thủy phi cơ được hãng đưa vào khai thác chính thức từ năm 2014. Loại thủy phi cơ bay ngắm vịnh Hạ Long là Cessna Caravan C208B-EX, sản xuất năm 2014 và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Để có thể cất hạ cánh trên mặt nước và vận hành an toàn tại vịnh Hạ Long, thủy phi cơ được lắp 2 phao nổi dưới thân, đồng thời trang bị hệ thống thiết bị hàng không hiện đại như radar thời tiết, hệ thống theo dõi bão và định vị GPS.

Trải nghiệm bay ngắm vịnh Hạ Long kéo dài khoảng 25 phút, với giá vé từ 1,6 triệu đồng đối với khách Việt Nam và 2 triệu đồng với khách quốc tế. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn các chuyến bay charter hoặc hành trình bay ngắm cảnh từ Hà Nội đến đảo Tuần Châu với mức giá từ 9 triệu đồng.

Mỗi chuyến thủy phi cơ có sức chứa tối đa 14 người, gồm 12 hành khách và hai phi công. Hành khách cũng có thể quay phim, chụp ảnh hoặc livestream từ độ cao khoảng 500 - 3.000m so với mực nước biển.

Trước đó, năm 2023, Quảng Ninh đã dừng dịch vụ bay ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao bằng trực thăng.

Tin liên quan

Ngắm Vịnh Hạ Long qua ảnh

Ngắm Vịnh Hạ Long qua ảnh

Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới- nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết lâu đời.

Đạo diễn phim Kong "cưỡi" thuỷ phi cơ ngắm vịnh Hạ Long

(NLĐO)- Đạo diễn bom tấn "Kong: Đảo đầu lâu" Jordan Vogt-Roberts đã trở lại thăm vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ Cessna Grand Caravan để ghi hình cho chương trình Talk Vietnam.

Ngắm vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ: 5,9 triệu đồng/lượt

(NLĐO) - Hôm nay (9-9), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã có mặt trên chuyến bay khai trương của đội thủy phi cơ đưa du khách thăm vịnh Hạ Long từ trên cao.

vịnh Hạ Long Thủy phi cơ
