Được minh oan, tài tử Kim Soo-hyun vẫn chông gai ngày trở lại

Sau khi Kim Se-ui, người đứng đầu kênh Viện Nghiên cứu Garo Sero trên YouTube bị bắt giữ, phía Kim Soo-hyun đã ra thông cáo cảm ơn. Đồng thời, họ cũng tuyên bố: "Sự thật cuối cùng đã được phơi bày".

Đây cũng được xem là động thái để thăm dò dư luận, mở đường cho hành trình quay lại của Kim Soo-hyun. Tuy nhiên, trái với mong đợi, Kim Soo-hyun gặp phải phản ứng trái chiều từ công chúng. Người hâm mộ thì rất ủng hộ, tin tưởng và vui khi thần tượng được minh oan. Họ trông chờ phim Kim Soo-hyun đã thực hiện nhưng bị hoãn chiếu do bê bối.

Một số công chúng mạng khẳng định không trông chờ tài tử Kim Soo-hyun quay trở lại

Trong khi đó, một số người khác vẫn không ngừng chỉ trích tài tử này. Họ cho rằng việc Kim Se-ui bị bắt không có nghĩa là Kim Soo-hyun vô tội trong bê bối tình cảm với cố minh tinh Kim Sae-ron. Họ khẳng định không trông chờ sự trở lại của anh, nhận định của anh cùng ê-kíp là vu khống khán giả, việc đúng hay sai cần chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

Không chỉ vậy, gia đình nữ diễn viên quá cố Sulli vẫn tiếp tục đăng tải những lời cảnh báo chống lại Kim Soo-hyun trên mạng. Anh trai của Sulli tiết lộ đang sở hữu một đoạn ghi âm dài 37 phút có liên quan đến người quản lý cũ của Sulli. Đoạn ghi âm có nhắc đến Kim Soo-hyun và đạo diễn phim Lee Sarang, cùng với "một số tình tiết đen tối" xung quanh Sulli vào thời điểm đó.

"Tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng đang kìm lại vì mẹ tôi. Năm ngoái, tôi chỉ đề cập ngắn gọn đến vấn đề phim nhưng tôi cũng không muốn sử dụng đoạn ghi âm này. Tôi muốn làm rõ trước rằng không có điều gì sai sự thật cả" - anh trai Sulli chia sẻ.

Kim Soo-hyun chưa giải quyết căng thẳng với gia đình cố diễn viên Sulli

Năm 2025, gia đình Sulli đưa ra cáo buộc liên quan đến phim "Real" do Kim Soo-hyun đóng chính và Lee Sarang đạo diễn, có sự tham gia của Sulli. Họ tố Sulli bị ép quay cảnh giường chiếu, hở hang trong suốt quá trình sản xuất phim này. Cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo-hyun được cho là không có trong kịch bản ban đầu. Đoàn phim có diễn viên đóng thế nhưng ê-kíp vẫn khuyên Sulli tự đóng.

Phía Kim Soo-hyun đã phủ nhận những cáo buộc này vào thời điểm đó, khẳng định không có sự ép buộc nào nhưng căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.