HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Được minh oan, tài tử Kim Soo-hyun vẫn chông gai ngày trở lại

Minh Khuê

(NLĐO) - Con đường trở lại làng giải trí Hàn Quốc của Kim Soo-hyun được nhận định nhiều khó khăn vì vướng tiếp ồn ào với anh trai cố diễn viên Sulli.

Sau khi Kim Se-ui, người đứng đầu kênh Viện Nghiên cứu Garo Sero trên YouTube bị bắt giữ, phía Kim Soo-hyun đã ra thông cáo cảm ơn. Đồng thời, họ cũng tuyên bố: "Sự thật cuối cùng đã được phơi bày".

Đây cũng được xem là động thái để thăm dò dư luận, mở đường cho hành trình quay lại của Kim Soo-hyun. Tuy nhiên, trái với mong đợi, Kim Soo-hyun gặp phải phản ứng trái chiều từ công chúng. Người hâm mộ thì rất ủng hộ, tin tưởng và vui khi thần tượng được minh oan. Họ trông chờ phim Kim Soo-hyun đã thực hiện nhưng bị hoãn chiếu do bê bối.

Được minh oan, tài tử Kim Soo-hyun vẫn chông gai ngày trở lại - Ảnh 1.

Một số công chúng mạng khẳng định không trông chờ tài tử Kim Soo-hyun quay trở lại

Trong khi đó, một số người khác vẫn không ngừng chỉ trích tài tử này. Họ cho rằng việc Kim Se-ui bị bắt không có nghĩa là Kim Soo-hyun vô tội trong bê bối tình cảm với cố minh tinh Kim Sae-ron. Họ khẳng định không trông chờ sự trở lại của anh, nhận định của anh cùng ê-kíp là vu khống khán giả, việc đúng hay sai cần chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

Không chỉ vậy, gia đình nữ diễn viên quá cố Sulli vẫn tiếp tục đăng tải những lời cảnh báo chống lại Kim Soo-hyun trên mạng. Anh trai của Sulli tiết lộ đang sở hữu một đoạn ghi âm dài 37 phút có liên quan đến người quản lý cũ của Sulli. Đoạn ghi âm có nhắc đến Kim Soo-hyun và đạo diễn phim Lee Sarang, cùng với "một số tình tiết đen tối" xung quanh Sulli vào thời điểm đó.

"Tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng đang kìm lại vì mẹ tôi. Năm ngoái, tôi chỉ đề cập ngắn gọn đến vấn đề phim nhưng tôi cũng không muốn sử dụng đoạn ghi âm này. Tôi muốn làm rõ trước rằng không có điều gì sai sự thật cả" - anh trai Sulli chia sẻ.

Được minh oan, tài tử Kim Soo-hyun vẫn chông gai ngày trở lại - Ảnh 2.

Kim Soo-hyun chưa giải quyết căng thẳng với gia đình cố diễn viên Sulli

Năm 2025, gia đình Sulli đưa ra cáo buộc liên quan đến phim "Real" do Kim Soo-hyun đóng chính và Lee Sarang đạo diễn, có sự tham gia của Sulli. Họ tố Sulli bị ép quay cảnh giường chiếu, hở hang trong suốt quá trình sản xuất phim này. Cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo-hyun được cho là không có trong kịch bản ban đầu. Đoàn phim có diễn viên đóng thế nhưng ê-kíp vẫn khuyên Sulli tự đóng.

Phía Kim Soo-hyun đã phủ nhận những cáo buộc này vào thời điểm đó, khẳng định không có sự ép buộc nào nhưng căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.

Tin liên quan

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố?

Kim Soo-hyun oan trong bê bối tình ái với đàn em quá cố?

(NLĐO) - Cảnh sát xác nhận rằng thông tin Kim Soo-hyun yêu đương khi Kim Sae-ron ở tuổi vị thành niên là không đúng sự thật.

Lý do công bố 150 lá thư Kim Soo-hyun viết cho tình cũ lúc nhập ngũ

(NLĐO) - Đại diện pháp lý Kim Soo-hyun giải thích lý do tại sao công bố thư tay được viết cho bạn gái cũ, không phải Kim Sae-ron, trong thời gian nhập ngũ.

Gia đình Kim Sae-ron kiện Kim Soo-hyun, cáo buộc quan hệ từ 14 tuổi

(NLĐO) - Gia đình cố minh tinh Kim Sae-ron cung cấp đoạn ghi âm, đệ đơn kiện chống lại Kim Soo-hyun với cáo buộc vi phạm đạo luật phúc lợi trẻ em.

trở lại chông gai Kim Soo-hyun Sulli
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo