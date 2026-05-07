Bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong không chỉ là một câu chuyện về đời sống của lứa tuổi trung niên, "Dưới ô cửa sáng đèn" còn là lời tạm biệt đầy hoài niệm gửi tới một mảnh hồn của Thủ đô.

Tại buổi họp báo ra mắt phim vừa diễn ra tại Hà Nội, NSƯT Chí Trung tin rằng đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của một Hà Nội đang vươn mình hiện đại.

"Là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại Hà Nội, tôi thấy xót xa khi những khu tập thể cũ ở Thanh Xuân, Trung Tự hay Giảng Võ đang ngày một cũ kỹ, xuống cấp. Bộ phim như một dấu đỏ cuối cùng để Hà Nội "chuyển mình". Sau bộ phim này, tôi tin chúng ta sẽ thấy một Hà Nội rất khác" - nam nghệ sĩ cho hay.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh

Ông cũng nói thêm "Dưới ô cửa sáng đèn sẽ là một kỷ niệm cuối cùng đóng lại một trang sử cũ về lối sống tập thể của Hà Nội trước khi thành phố thực hiện những bước chuyển mình mới và di dời các khu dân cư cũ.

"Dưới ô cửa sáng đèn" được quay tại khu tập thể Giảng Võ, nơi đang nằm trong diện giải tỏa, mang đầy tính thời sự nóng hổi. Phim xoay quanh Sinh (ông bố đơn thân nghĩa khí), Diệu (nữ doanh nhân đứng trước lựa chọn sự nghiệp - gia đình), Tài (người con hiếu thảo chăm mẹ bị bệnh Alzheimer), hay Nguyệt (biểu tượng nhan sắc một thời trở về với những vết thương lòng).

Họ là những con người bình thường sống trong một không gian chật chội của khu nhà tập thể, nơi các căn hộ san sát nhau. Giữa vòng xoáy của nợ nần, khủng hoảng kinh tế và những đổ vỡ hôn nhân, khu tập thể cũ với những "ô cửa sáng đèn" trở thành biểu tượng của sự che chở. Ở đó, những người xa lạ trở thành người thân, cùng nhau học cách đứng dậy và chữa lành sau mỗi biến cố.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Thanh Hương, Tú Oanh, Tuấn Tú... , hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim chân thực, đậm chất đời và văn hóa người Việt.

Phim lên sóng lúc 20 giờ thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần trên kênh VTV3.