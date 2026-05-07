"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh

Yến Anh

(NLĐO)- Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, "Dưới ô cửa sáng đèn" mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động.

Bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong không chỉ là một câu chuyện về đời sống của lứa tuổi trung niên, "Dưới ô cửa sáng đèn" còn là lời tạm biệt đầy hoài niệm gửi tới một mảnh hồn của Thủ đô.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh - Ảnh 1.

Các diễn viên tại buổi ra mắt phim

Tại buổi họp báo ra mắt phim vừa diễn ra tại Hà Nội, NSƯT Chí Trung tin rằng đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của một Hà Nội đang vươn mình hiện đại.

"Là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại Hà Nội, tôi thấy xót xa khi những khu tập thể cũ ở Thanh Xuân, Trung Tự hay Giảng Võ đang ngày một cũ kỹ, xuống cấp. Bộ phim như một dấu đỏ cuối cùng để Hà Nội "chuyển mình". Sau bộ phim này, tôi tin chúng ta sẽ thấy một Hà Nội rất khác" - nam nghệ sĩ cho hay.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh - Ảnh 2.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh

Ông cũng nói thêm "Dưới ô cửa sáng đèn sẽ là một kỷ niệm cuối cùng đóng lại một trang sử cũ về lối sống tập thể của Hà Nội trước khi thành phố thực hiện những bước chuyển mình mới và di dời các khu dân cư cũ.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh - Ảnh 3.

NSƯT Chí Trung tin rằng bộ phim sẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của Hà Nội

"Dưới ô cửa sáng đèn" được quay tại khu tập thể Giảng Võ, nơi đang nằm trong diện giải tỏa, mang đầy tính thời sự nóng hổi. Phim xoay quanh Sinh (ông bố đơn thân nghĩa khí), Diệu (nữ doanh nhân đứng trước lựa chọn sự nghiệp - gia đình), Tài (người con hiếu thảo chăm mẹ bị bệnh Alzheimer), hay Nguyệt (biểu tượng nhan sắc một thời trở về với những vết thương lòng).

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh - Ảnh 4.

Diễn viên Thanh Hương và Tuấn Tú trong phim

Họ là những con người bình thường sống trong một không gian chật chội của khu nhà tập thể, nơi các căn hộ san sát nhau. Giữa vòng xoáy của nợ nần, khủng hoảng kinh tế và những đổ vỡ hôn nhân, khu tập thể cũ với những "ô cửa sáng đèn" trở thành biểu tượng của sự che chở. Ở đó, những người xa lạ trở thành người thân, cùng nhau học cách đứng dậy và chữa lành sau mỗi biến cố.

"Dưới ô cửa sáng đèn" đưa thời sự nóng hổi lên màn ảnh - Ảnh 5.

Từ trái qua: NSND Bùi Bài Bình, diễn viên Tuấn Tú và đạo diễn Trịnh Lê Phong

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Thanh Hương, Tú Oanh, Tuấn Tú... , hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim chân thực, đậm chất đời và văn hóa người Việt.

Phim lên sóng lúc 20 giờ thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần trên kênh VTV3.

Tin liên quan

Đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm

Đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm

(NLDO)- Đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại với "Mật mã Đông Dương".

Hà Nội khu tập thể cũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo