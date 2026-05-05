Văn hóa - Văn nghệ

Đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm

Yến Anh

(NLDO)- Đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại với "Mật mã Đông Dương".

Chiều 5-5, tại Cục Truyền thông Công an Nhân Dân (CAND), Điện ảnh CAND phối hợp cùng ThreeC Studio và Galaxy Studio chính thức tổ chức Lễ công bố dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương".

"Mật mã Đông Dương": đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm - Ảnh 1.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chia sẻ tại lễ công bố dự án "Mật mã Đông Dương"

Đây là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Phim xoay quanh Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như một "rừng săn thông tin chằng chịt", Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một "bóng ma" vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

"Mật mã Đông Dương": đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm - Ảnh 2.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam

Dự án "Mật mã Đông Dương" được xây dựng trên nền tảng gắn kết chặt chẽ với ngành CAND và bối cảnh lịch sử dân tộc, tạo nên tính chính danh vững chắc ngay từ giai đoạn khởi động.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, cho hay trong các giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng tình báo Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ âm thầm hoạt động trong lòng địch, nắm bắt tình hình, dùng tài năng của mình thu thập và phân tích thông tin, góp phần phục vụ các quyết sách chiến lược.

"Mật mã Đông Dương": đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ chia sẻ tại buổi công bố

"Mỗi hồ sơ điệp viên được giải mật không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là chứng tích về trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Việc đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc" - Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, cho biết thêm đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

"Mật mã Đông Dương": đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm - Ảnh 4.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Ka My và nhà sản xuất ThreeC Studio, đề tài tình báo là một trong những thể loại khó thực hiện bậc nhất trong điện ảnh nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, hoạt động của các điệp viên phần lớn vẫn còn nằm trong vùng "tối" của lịch sử, với tư liệu công khai hạn chế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp, không chỉ ở khâu nghiên cứu mà còn trong việc cân bằng giữa tính xác thực lịch sử và sức hút điện ảnh.

"Mật mã Đông Dương": đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau 40 năm - Ảnh 5.

"Mật mã Đông Dương" dự kiến ra mắt vào dịp 30-4-2027

Có mặt tại sự kiện, các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam đã chia sẻ cảm xúc về vai diễn. Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự mong chờ khi được tham gia một dự án điện ảnh tình báo quy mô lớn, nơi mỗi nhân vật phải sống nhiều thân phận cùng lúc và thách thức lớn nhất là khắc họa được nội tâm sâu sắc qua ánh mắt.

"Mật mã Đông Dương" kỳ vọng trở thành một tác phẩm có sức nặng, dự kiến ra mắt vào dịp 30-4-2027.

Đạo diễn điện ảnh ngày càng đa năng

Điện ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều đạo diễn đa năng. Họ đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong tác phẩm của mình

