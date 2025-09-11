Đường 1.800 tỉ có Tập đoàn Thuận An thi công ở Đà Nẵng mới thảm nhựa đã hỏng

Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, đoạn Km 15+270 đến Km89 +700 qua tỉnh Quảng Nam (cũ). Dự án có tổng chiều dài xây dựng hơn 70 km, đi qua 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn (cũ).

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.848 tỉ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) tổ chức quản lý thực hiện.

Mặt đường mới thảm nhựa chưa lâu đã hư hỏng, phải đào lên để thảm lại

Tháng 3-3023, dự án được khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Hiện nay, dự án đang trong quá trình thi công dang dở.

Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP Đà Nẵng mới đây, nhiều cử tri xã Việt An và xã Hiệp Đức bày tỏ bức xúc vì dự án thi công chậm chạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, người dân và cử tri địa phương hết sức lo ngại về chất lượng công trình khi nhiều đoạn mới thảm nhựa đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên tuyến từ xã Đồng Dương lên xã Hiệp Đức, nhiều đoạn đường mới được thảm nhựa chưa lâu đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc mặt đường, nhất là đoạn qua thôn Cẩm Tú, Nam An Sơn (xã Quế Thọ cũ, nay là xã Việt An) có đến hàng chục điểm hư hỏng.

Trước tình trạng này, hơn 1 tháng nay, đơn vị thi công đã phải cắt xẻ đường, bóc tách các lớp bê tông nhựa lên để thảm lại. Tuy nhiên, vá chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện hư hỏng, có khu vực bong tróc hàng loạt điểm, buộc phải thảm lại nhựa cả một đoạn đường kéo dài vài chục mét.

Clip: Mặt đường dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E hư hỏng dù chưa làm xong

Nhìn tuyến đường được đầu tư với kinh phí hơn 1.800 tỉ đồng mới thảm nhựa đã phải dặm vá như tấm áo rách, người dân không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Việt An, cho biết trước thực tế mặt đường Quốc lộ 14E mới thảm nhựa chưa lâu đã hư hỏng, trong quá trình làm việc với chủ đầu tư, địa phương đã kiến nghị nhiều lần.

"Việc đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công thì trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, địa phương là đơn vị thụ hưởng chỉ phản ánh, kiến nghị, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nhà thầu" – ông Việt nói.

Đầu tháng 8-2025, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận cảnh nhà thầu bóc tách một đoạn đường kéo dài hàng chục mét để thảm lại

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, cho biết khi phát hiện mặt đường bị hư hỏng, bong tróc, đơn vị đã yêu cầu kiểm tra lại nguồn vật liệu, cách thức, quá trình thi công… Qua đó, phát hiện trước thời điểm thi công 2 ngày trời có mưa. Đại diện chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công "khắc phục triệt để".

"Về chất lượng công trình thì mục tiêu chính của công trình là phải đảm bảo chất lượng. Điểm đó (các điểm bị hư hỏng, bong tróc mặt đường - PV) vừa là cái đáng tiếc vừa là cái may mắn là chúng tôi rút ra được kinh nghiệm cho những đoạn phía sau" – ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, đoạn đường bị hư hỏng nhiều (đi qua xã Việt An) thuộc 2 gói thầu, có 2 đơn vị thi công. Đoạn phía dưới (tính từ Quốc lộ 1) do Công ty Đông Dương thi công, đoạn phía trên do Tập đoàn Thuận An thi công.

Được biết, trong dự án này, Tập đoàn Thuận An cùng với 2 công ty liên danh đã trúng gói thầu XD02, với giá trúng thầu hơn 507,5 tỉ đồng.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Mặt đường bị hư hỏng dù mới thảm nhựa chưa lâu

Chỉ một đoạn ngắn đã có hàng loạt điểm hư hỏng phải cào lên để thảm lại

Đường ngàn tỉ chưa làm xong đã hỏng khiến nhiều người dân lo lắng về chất lượng công trình

Lớp nhựa đường sau khi bị cào lên được đem đổ ven đường

Hơn 1 tháng nay, nhà thầu liên tục phải khắc phục các điểm mặt đường bị hư hỏng