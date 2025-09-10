HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo xã, phường ở Đà Nẵng giải thích về việc chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9

B.Vân

(NLĐO) - Lãnh đạo các xã, phường ở Đà Nẵng bị bêu tên chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9 cho biết trên thực tế họ đã chi trả xong

Chiều 10-9, một số lãnh đạo xã, phường đã có phản hồi về việc có tên trong danh sách 29 đơn vị bị UBND TP Đà Nẵng phê bình do chậm cập nhật kết quả chi quà Quốc khánh 2-9 trên phần mềm chi trả an sinh xã hội kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết địa phương đã hoàn thành việc chi trả quà 100.000 đồng đến người dân từ ngày 1-9. Tuy nhiên, công tác cập nhật kết quả trên phần mềm phát sinh một số khó khăn. 

Vì thế số liệu cập nhật bị chênh so với tỉ lệ chi trả trực tiếp. Ông Dũng cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương thực hiện và đến ngày 10-9, phường này đã cập nhật đạt 98,79% dữ liệu.

Lãnh đạo xã, phường ở Đà Nẵng giải thích về việc chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9- Ảnh 1.

Chi trả quà Quốc khánh 2-9 tại TP Đà Nẵng

Lãnh đạo phường Hoà Khánh cho biết đã triển khai chi trả quà thực tế theo chỉ đạo của thành phố và Trung ương, từ ngày 31-8 đến 1-9. Đến nay, việc chi trả đã hoàn thành. Lãnh đạo phường này cũng lý giải, việc cập nhật kết quả trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong những ngày đầu bị chậm, mạng không ổn định. Đến ngày 10-9, phường này đã cập nhật đạt hơn 43%.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nam Giang cũng cho biết địa phương đã hoàn thành chi trả quà Quốc khánh trong ngày 2-9. Còn việc chậm cập nhật số liệu, ông Hiếu cho biết sẽ kiểm tra lại.

Trước đó, ngày 8-9, UBND TP Đà Nẵng có văn bản, phê bình 29 địa phương chậm trễ trong việc cập nhật kết quả chi trả quà Quốc khánh 2-9.

Các địa phương này mới chỉ cập nhật kết quả dưới 30%. Trong đó, một số đơn vị có tỉ lệ thấp như xã Lãnh Ngọc (2,12%), xã Nam Giang (2,33%), xã Thạnh Bình (2,37%), xã Bà Nà (hơn 13%), phường Hải Vân (hơn 19%), phường An Khê (hơn 26%).

Theo ghi nhận, đến ngày 10-9, việc cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội đã cơ bản hoàn thành, chỉ có 2 địa phương có tỉ lệ cập nhật kết quả dưới 30%. Tổng tỉ lệ kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả an sinh xã hội của thành phố đạt 76,84%.

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng tìm người biết thông tin vụ tai nạn 2 người tử vong

Công an Đà Nẵng tìm người biết thông tin vụ tai nạn 2 người tử vong

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng tìm người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông ở xã Hà Nha nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân

Cầu Bà Ngân thường xuyên bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

(NLĐO) - Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là Bảo tàng loại I cấp quốc gia, hiện đang được cải tạo, chuẩn bị khoác lên mình diện mạo mới.

Cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia Cách Mạng Tháng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo