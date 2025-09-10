Chiều 10-9, một số lãnh đạo xã, phường đã có phản hồi về việc có tên trong danh sách 29 đơn vị bị UBND TP Đà Nẵng phê bình do chậm cập nhật kết quả chi quà Quốc khánh 2-9 trên phần mềm chi trả an sinh xã hội kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết địa phương đã hoàn thành việc chi trả quà 100.000 đồng đến người dân từ ngày 1-9. Tuy nhiên, công tác cập nhật kết quả trên phần mềm phát sinh một số khó khăn.

Vì thế số liệu cập nhật bị chênh so với tỉ lệ chi trả trực tiếp. Ông Dũng cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương thực hiện và đến ngày 10-9, phường này đã cập nhật đạt 98,79% dữ liệu.

Chi trả quà Quốc khánh 2-9 tại TP Đà Nẵng

Lãnh đạo phường Hoà Khánh cho biết đã triển khai chi trả quà thực tế theo chỉ đạo của thành phố và Trung ương, từ ngày 31-8 đến 1-9. Đến nay, việc chi trả đã hoàn thành. Lãnh đạo phường này cũng lý giải, việc cập nhật kết quả trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong những ngày đầu bị chậm, mạng không ổn định. Đến ngày 10-9, phường này đã cập nhật đạt hơn 43%.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nam Giang cũng cho biết địa phương đã hoàn thành chi trả quà Quốc khánh trong ngày 2-9. Còn việc chậm cập nhật số liệu, ông Hiếu cho biết sẽ kiểm tra lại.

Trước đó, ngày 8-9, UBND TP Đà Nẵng có văn bản, phê bình 29 địa phương chậm trễ trong việc cập nhật kết quả chi trả quà Quốc khánh 2-9.

Các địa phương này mới chỉ cập nhật kết quả dưới 30%. Trong đó, một số đơn vị có tỉ lệ thấp như xã Lãnh Ngọc (2,12%), xã Nam Giang (2,33%), xã Thạnh Bình (2,37%), xã Bà Nà (hơn 13%), phường Hải Vân (hơn 19%), phường An Khê (hơn 26%).

Theo ghi nhận, đến ngày 10-9, việc cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội đã cơ bản hoàn thành, chỉ có 2 địa phương có tỉ lệ cập nhật kết quả dưới 30%. Tổng tỉ lệ kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả an sinh xã hội của thành phố đạt 76,84%.