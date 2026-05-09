Văn hóa - Văn nghệ

Dương Cầm mời nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương gắn kết tình thân bằng âm nhạc

Yến Anh

(NLĐO)- Nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam sẽ đứng chung sân khấu "Phòng khách 3 thế hệ" với kỳ vọng gắn kết tình thân bằng âm nhạc.

Nhà sản xuất - nhạc sĩ Dương Cầm vừa giới thiệu chuỗi live concert "Phòng khách 3 thế hệ", dự án âm nhạc do anh đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc.

Nhạc sĩ Dương Cầm và nhà sản xuất Quỳnh Nguyễn

Nhạc sĩ cho hay anh muốn đưa âm nhạc trở về với hình ảnh gần gũi nhất của mỗi gia đình: Phòng khách - biểu tượng của sự sum vầy. Tại đây, âm nhạc trở thành cuộc đối thoại giữa các thế hệ, để khán giả nhìn thấy chính mình trong từng câu chuyện và giai điệu.

"Từ bao giờ những người sống chung dưới một mái nhà lại dần xa nhau? Ngày trước, phòng khách là nơi cả gia đình quây quần, ông bà kể chuyện, cha mẹ hàn huyên sau một ngày làm việc, cùng con cái ăn bữa tối, nghe nhạc, xem tivi… Nhưng trong nhịp sống hiện đại, mỗi người dường như đang sống trong "ốc đảo" riêng, khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn hơn" - Dương Cầm bày tỏ. "Phòng khách 3 thế hệ" sẽ như một không gian kết nối tình thân thông qua âm nhạc, câu chuyện và nghệ thuật sân khấu.

Nhạc sĩ Đức Huy

Chuỗi live concert dự kiến gồm 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6-2026 đến tháng 2-2027, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

"Tôi muốn các nghệ sĩ gạo cội đến với chương trình vì họ đáng trân trọng và còn lâu nữa chúng ta có thế hệ nghệ sĩ như vậy. Họ đã ở ranh giới tuổi nghề cũng như tuổi đời nên tôi muốn lưu giữ những lời ca đó như món quà lưu niệm cho thế hệ sau. Tuy nhiên, tôi phải lựa chọn những giọng ca còn có thể hát và trò chuyện được với khán giả. Chương trình này 100% hát live, không có hát nhép" - nam nhạc sĩ cho hay.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Điểm đặc biệt của dự án là cách Dương Cầm phát triển nghệ thuật mash-up như một "ngôn ngữ kết nối ký ức". Với anh, mash-up không đơn thuần là kỹ thuật phối khí, đó còn là cách để các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ "đối thoại" với nhau. 

Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh nhau một cách có chủ đích để tạo nên cảm giác mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với khán giả. Ở "Phòng khách 3 thế hệ", các bản mash-up không còn là màn kết hợp ngẫu hứng mà trở thành cầu nối giữa ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của nhiều thế hệ.

"Phòng khách 3 thế hệ" kỳ vọng sẽ gắn kết tình thân bằng âm nhạc

Bên cạnh phần âm nhạc, sân khấu chương trình cũng được đầu tư theo hướng trải nghiệm. Đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường tái hiện hình ảnh "phòng khách" như một biểu tượng của ký ức gia đình, lấy cảm hứng từ không gian sống những năm 1980- 1990 với cảm giác ấm áp, gần gũi và đậm tính hoài niệm.

Chương trình cũng có phần giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả trong không gian "phòng khách" để mỗi người tìm thấy cảm xúc quen thuộc của mình.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Anh

Trong đêm diễn mở màn ngày 14-6 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nhạc sĩ Đức Huy mang đến chiều sâu ký ức với những giai điệu vượt thời gian. Trong khi đó Hồ Quỳnh Hương đại diện cho nội lực và cảm xúc và Bùi Công Nam mang màu sắc trẻ trung, gần gũi của thế hệ mới, Vũ Thanh Vân đại diện cho tinh thần Gen Z hiện đại và cá tính.

Không đặt các nghệ sĩ cạnh nhau như những tiết mục riêng lẻ, Dương Cầm xây dựng một dòng chảy âm nhạc thống nhất để những ca khúc quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới. Anh cũng cho hay mọi chương trình của "Phòng khách 3 thế hệ" đều có các "anh trai".

