"Sắc màu Trần Tiến": Hành trình âm nhạc đối thoại cùng thời gian





Nhạc sĩ Trần Tiến

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm cuộc đời và hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM thực hiện đêm nhạc "Sắc màu Trần Tiến" như một cuộc trò chuyện nghệ thuật giàu cảm xúc – nơi âm nhạc trở thành chất liệu để nhìn lại một đời du ca nhiều biến động, nhiều chiêm nghiệm.

Trần Tiến - Một đời du ca qua những "sắc màu" đối lập

Chương trình sẽ được biểu diễn và ghi hình lúc 19 giờ ngày 15-5 tại Nhà hát Truyền hình HTV (TP HCM), mở ra không gian nghệ thuật vừa mang tính tôn vinh, vừa là dịp để công chúng tiếp cận lại một di sản âm nhạc giàu cá tính.

Âm nhạc của Trần Tiến từ lâu đã được nhìn nhận như một dòng chảy riêng biệt. Ở đó, người nghe bắt gặp những gam màu tưởng như đối lập: khốc liệt của chiến tranh, dịu dàng của tình yêu, phóng khoáng của những chuyến đi và độ lắng của những suy tư đời người. Chính sự đa góc nhìn ấy tạo nên một chân dung nghệ sĩ không thể trộn lẫn. "Sắc màu Trần Tiến" vì thế không dừng ở một đêm diễn kỷ niệm.

Trần Tiến - Khi các thế hệ nghệ sĩ gặp nhau

Điểm đáng chú ý trong dàn dựng là sự hội tụ của nhiều thế hệ ca sĩ. Những giọng ca như: Cẩm Vân, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa hay Hoàng Yến Chibi… cùng đứng trên một sân khấu, mang theo những cách tiếp cận khác nhau đối với âm nhạc Trần Tiến.

Sự góp mặt của ca sĩ người Pháp Kenjah David với các ca khúc được thể hiện bằng tiếng Pháp mở rộng biên độ tiếp nhận, đưa âm nhạc Trần Tiến vượt khỏi không gian ngôn ngữ quen thuộc.

Ban nhạc live, nhóm Du ca và Cadillac tạo nên một tổng thể biểu diễn mang tính đối thoại – giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và cách tân. Ở góc độ dàn dựng, đây là lựa chọn có tính toán. Âm nhạc Trần Tiến không đóng khung trong một phong cách cố định.

Trần Tiến - Âm nhạc như một cuộc trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến không phải là người kể chuyện bằng lời, ông kể bằng giai điệu. Những ca khúc của ông chứa đựng những tâm sự rất đời, đôi khi gai góc, đôi khi dung dị.

Đêm nhạc vì vậy sẽ mang dáng dấp của một cuộc đối thoại – giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những trải nghiệm cá nhân và ký ức cộng đồng.

Khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn lắng nghe một đời người đã đi qua nhiều biến động của đất nước và thời đại.

ca sĩ Cẩm Vân

Giá trị của một chân dung âm nhạc

Việc HTV tổ chức chương trình trong dịp sinh nhật 80 tuổi của Trần Tiến cho thấy một cách tiếp cận có chiều sâu trong việc tôn vinh nghệ sĩ. Đó không phải là sự hoài niệm đơn thuần, mà là một nỗ lực đặt di sản âm nhạc vào dòng chảy đương đại.

Ở thời điểm mà thị trường âm nhạc liên tục biến đổi, những chương trình như "Sắc màu Trần Tiến" góp phần khẳng định giá trị của những cá tính sáng tạo bền bỉ.

Nhạc sĩ Trần Tiến, với hành trình du ca của mình, vẫn hiện diện như một tiếng nói độc lập, một dấu ấn khó phai trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

"Đêm nhạc vì thế không chỉ dành cho người yêu nhạc Trần Tiến. Nó dành cho những ai muốn hiểu thêm về cách một nghệ sĩ sống, sáng tạo và đối thoại với thời gian bằng âm nhạc" – ca sĩ Cẩm Vân nói.



