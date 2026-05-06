NSND Thanh Hoa tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM

Các văn nghệ sĩ TP HCM tham dự chương trình tri ân

Chiều 5-5 tại TP HCM, NSND Thanh Hoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam - đã cùng Ban Chấp hành Hội đã tổ chức Lễ tri ân nghệ sĩ biểu diễn cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời trao kỷ niệm chương và quà cho những nghệ sĩ tại TP HCM đã dành trọn thanh xuân cho sân khấu âm nhạc.

Không khí buổi lễ không mang dáng dấp của một sự kiện trao thưởng thông thường. Đó là không gian của ký ức, nơi mỗi cái bắt tay, mỗi cái ôm siết chặt đều như nối lại những năm tháng sân khấu đã đi qua.

"Những giọt nước mắt không giấu được đã rơi, nhưng đó là nước mắt của sự được ghi nhận – điều mà nhiều nghệ sĩ từng lặng lẽ chờ đợi suốt hành trình làm nghề" – NSND Thanh Hoa xúc động nói.

Ghi nhận những đóng góp âm thầm

Danh sách các nghệ sĩ được tri ân trải dài qua nhiều thế hệ, với sự hiện diện của những tên tuổi như: NSƯT Măng Thị Hội, NSND Phương Bảo, NSƯT nhạc sĩ, chỉ huy dàn nhạc Trần Vương Thạch, NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Trần Hữu Bích, nhạc sĩ Phan Long...Tham dự chương trình tri ân còn có GSTS nhạc sĩ Trần Văn Mười, ca sĩ Huỳnh Hữu Đệ...

Các văn nghệ sĩ có dịp hội ngộ tại TP HCM

Mỗi người là một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là sự bền bỉ với nghề trong những giai đoạn mà nghệ sĩ chưa được bảo vệ đầy đủ về quyền lợi.

Đặc biệt, lễ tri ân lần này còn là dịp hội ngộ hiếm hoi của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Sau thời gian dài, họ mới có dịp gặp lại nhau – những người từng học cùng Trường Âm nhạc Việt Nam từ hơn 60 năm trước như: Măng Thị Hội, Ngọc Báu, Phương Bảo; những đồng nghiệp một thời ở Đài phát thanh Giải Phóng như: Trần Hữu Bích, Phạm Mạnh Hùng. Có cả lớp đàn em thân thiết như: Tạ Minh Tâm, Trần Vương Thạch (hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) cùng tham dự.

Những câu chuyện học hành gian khó thời hàn vi từ thế kỷ trước được nhắc lại trong tiếng cười xen lẫn nước mắt. Nhiều nghệ sĩ nay đã bước qua tuổi 80 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên ấm áp, gần gũi và giàu tính nhân văn.

Một thông điệp nghề nghiệp rõ ràng

Dưới sự dẫn dắt của NSND Thanh Hoa, Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam đã cho thấy vai trò của một thiết chế nghề nghiệp đang dần định hình.

Hoạt động tri ân lần này là bước đi mang tính biểu tượng: từ bảo vệ quyền lợi sang xây dựng đạo lý nghề. Điều đáng chú ý là sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ.

Niềm vui trong ngày họp mặt với NSND Thanh Hoa

Họ không chỉ đến biểu diễn chúc mừng, mà còn thể hiện sự tiếp nối về nhận thức nghề nghiệp. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc vận hành theo logic thương mại ngày càng rõ nét, sự hiện diện của lớp nghệ sĩ trẻ tại một chương trình mang tính tri ân cho thấy một tín hiệu tích cực: ý thức về nguồn cội và trách nhiệm với cộng đồng nghề.

Khi tri ân trở thành một giá trị văn hóa

Chương trình đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng các văn nghệ sĩ đang sinh sống, làm việc tại TP HCM. Đồng thời cũng để lại một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để những hoạt động như thế này không chỉ dừng ở sự kiện, mà trở thành một phần của đời sống văn hóa nghề nghiệp?

Ở góc độ quản lý và phát triển công nghiệp văn hóa, đây là mô hình cần được nhân rộng. Bởi khi một ngành nghề biết tôn vinh những người đã cống hiến, ngành đó mới có khả năng tạo ra chuẩn mực và sức hút bền vững.



