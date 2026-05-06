NSND Thanh Hoa tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Thanh Hoa tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - NSND Thanh Hoa từ Hà Nội vào TP HCM tổ chức chương trình tri ân, đồng thời là cuộc hội ngộ giữa những người yêu âm nhạc và có nhiều cống hiến

NSND Thanh Hoa, tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ TP HCM tham dự chương trình tri ân

Chiều 5-5 tại TP HCM, NSND Thanh Hoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam - đã cùng Ban Chấp hành Hội đã tổ chức Lễ tri ân nghệ sĩ biểu diễn cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời trao kỷ niệm chương và quà cho những nghệ sĩ tại TP HCM đã dành trọn thanh xuân cho sân khấu âm nhạc.

Không khí buổi lễ không mang dáng dấp của một sự kiện trao thưởng thông thường. Đó là không gian của ký ức, nơi mỗi cái bắt tay, mỗi cái ôm siết chặt đều như nối lại những năm tháng sân khấu đã đi qua.

"Những giọt nước mắt không giấu được đã rơi, nhưng đó là nước mắt của sự được ghi nhận – điều mà nhiều nghệ sĩ từng lặng lẽ chờ đợi suốt hành trình làm nghề" – NSND Thanh Hoa xúc động nói.

Ghi nhận những đóng góp âm thầm

Danh sách các nghệ sĩ được tri ân trải dài qua nhiều thế hệ, với sự hiện diện của những tên tuổi như: NSƯT Măng Thị Hội, NSND Phương Bảo, NSƯT nhạc sĩ, chỉ huy dàn nhạc Trần Vương Thạch, NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Trần Hữu Bích, nhạc sĩ Phan Long...Tham dự chương trình tri ân còn có GSTS nhạc sĩ Trần Văn Mười, ca sĩ Huỳnh Hữu Đệ...

NSND Thanh Hoa, tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM - Ảnh 2.

Các văn nghệ sĩ có dịp hội ngộ tại TP HCM

Mỗi người là một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là sự bền bỉ với nghề trong những giai đoạn mà nghệ sĩ chưa được bảo vệ đầy đủ về quyền lợi.

Đặc biệt, lễ tri ân lần này còn là dịp hội ngộ hiếm hoi của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Sau thời gian dài, họ mới có dịp gặp lại nhau – những người từng học cùng Trường Âm nhạc Việt Nam từ hơn 60 năm trước như: Măng Thị Hội, Ngọc Báu, Phương Bảo; những đồng nghiệp một thời ở Đài phát thanh Giải Phóng như: Trần Hữu Bích, Phạm Mạnh Hùng. Có cả lớp đàn em thân thiết như: Tạ Minh Tâm, Trần Vương Thạch (hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) cùng tham dự.

Những câu chuyện học hành gian khó thời hàn vi từ thế kỷ trước được nhắc lại trong tiếng cười xen lẫn nước mắt. Nhiều nghệ sĩ nay đã bước qua tuổi 80 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên ấm áp, gần gũi và giàu tính nhân văn.

Một thông điệp nghề nghiệp rõ ràng

Dưới sự dẫn dắt của NSND Thanh Hoa, Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam đã cho thấy vai trò của một thiết chế nghề nghiệp đang dần định hình.

Hoạt động tri ân lần này là bước đi mang tính biểu tượng: từ bảo vệ quyền lợi sang xây dựng đạo lý nghề. Điều đáng chú ý là sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ.

NSND Thanh Hoa, tri ân những thanh xuân lặng lẽ của sân khấu âm nhạc tại TP HCM - Ảnh 3.

Niềm vui trong ngày họp mặt với NSND Thanh Hoa

Họ không chỉ đến biểu diễn chúc mừng, mà còn thể hiện sự tiếp nối về nhận thức nghề nghiệp. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc vận hành theo logic thương mại ngày càng rõ nét, sự hiện diện của lớp nghệ sĩ trẻ tại một chương trình mang tính tri ân cho thấy một tín hiệu tích cực: ý thức về nguồn cội và trách nhiệm với cộng đồng nghề.

Khi tri ân trở thành một giá trị văn hóa

Chương trình đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng các văn nghệ sĩ đang sinh sống, làm việc tại TP HCM. Đồng thời cũng để lại một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để những hoạt động như thế này không chỉ dừng ở sự kiện, mà trở thành một phần của đời sống văn hóa nghề nghiệp?

Ở góc độ quản lý và phát triển công nghiệp văn hóa, đây là mô hình cần được nhân rộng. Bởi khi một ngành nghề biết tôn vinh những người đã cống hiến, ngành đó mới có khả năng tạo ra chuẩn mực và sức hút bền vững.


Tin liên quan

NSND Út Trà Ôn - Tấm gương lớn mà NSƯT Diệu Hiền luôn tôn kính trong đời

NSND Út Trà Ôn - Tấm gương lớn mà NSƯT Diệu Hiền luôn tôn kính trong đời

(NLĐO) - Dấu ấn Út Trà Ôn trong hành trình nghệ thuật của NSƯT Diệu Hiền luôn được bà nhắc thế hệ trẻ

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026"

(NLĐO) – Ba nghệ sĩ: Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng tham gia ban giám khảo cuộc thi ý nghĩa dành cho giới trẻ yêu cải lương

thanh hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo