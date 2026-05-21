Bạn đọc

Tháo gỡ “nút thắt” cho phương tiện tiếp cận đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Sau khi đưa vào khai thác tạm tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã phát sinh bất cập trong việc tiếp cận

Mới đây, Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã tạm thông xe, góp phần lưu thông toàn tuyến cao tốc dài 54 km từ Đồng Nai về TPHCM. Tuy nhiên, sau vài ngày khai thác tạm đã phát sinh bất cập.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để cho dòng xe từ TPHCM thuận tiện vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 1.

Toàn bộ đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã thông xe toàn tuyến

Muốn vào đường cao tốc phải đi vòng gần 20 km

Cùng với niềm vui có thêm tuyến đường kết nối chiến lược giữa TPHCM, TP Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (TPHCM), nhiều tài xế cũng đối mặt bất tiện khi phải đi vòng khoảng 18 km mới có thể vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo phương án tổ chức giao thông đang được cơ quan chức năng áp dụng, nút giao Bưng Môn tại phường Long Thành đã bị đóng hoàn toàn bằng hệ thống tôn hộ lan cứng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh xung đột giữa các dòng xe chạy tốc độ cao.

Đây là nút giao tạm từng được khai thác từ ngày 29-4 để kết nối Quốc lộ 51 với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dành cho ô tô dưới 9 chỗ.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để cho dòng xe từ TPHCM thuận tiện vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 2.

Nút giao Bưng Môn, giúp các tài xế từ TPHCM lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thuận tiện đã bị đóng lại.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để cho dòng xe từ TPHCM thuận tiện vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 3.

Việc này buộc các tài xế phải đi đường vòng gần 20 km về đường Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Nai) để vào điểm đầu đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Việc đóng nút giao này khiến các phương tiện đi từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không thể rẽ trực tiếp sang đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu như kỳ vọng ban đầu.

Thay vào đó, xe phải rời cao tốc, xuống Quốc lộ 51 rồi di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp để vào tuyến mới. Quãng đường phát sinh gần 20 km, trong khi nếu đi qua nút giao Bưng Môn chỉ chưa tới 1 km.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chưa thể kết nối trực tiếp giữa đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là do hạ tầng tại nút giao Long Thành vẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt là khu vực trạm thu phí và các hạng mục liên quan đến tổ chức giao thông.

Để đi lại thuận tiện hơn, các phương tiện từ TPHCM có thể lựa chọn hướng di chuyển qua Xa lộ Hà Nội đến nút giao Võ Nguyên Giáp rồi vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, một số tài xế cũng có thể chọn lộ trình qua Vành đai 3 TPHCM kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành rồi ra Quốc lộ 51.

Là tài xế lưu thông qua tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, anh Tâm (ngụ TPHCM) cho hay, nhu cầu du lịch Vũng Tàu chủ yếu xuất phát từ người ở khu vực trung tâm TPHCM. 

Vì vậy, việc không ưu tiên lối lên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đoạn giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (do đóng nút giao Bưng Môn) mà phải đi vòng gần 20 km về đường Võ Nguyên Giáp thì nản lắm.

Trong khi đó, tài xế Sơn cho rằng, việc thông xe toàn tuyến là tin mừng nhưng niềm vui chưa trọn vẹn. Việc kết nối kém, chưa phục vụ tốt được nhóm tài xế từ TPHCM đi Vũng Tàu, buộc phải chạy ngược gần 20 km lên Cổng 11 để vào đường Võ Nguyên Giáp vô đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đó là điểm trừ. Vì vậy, rất mong cơ quan chức năng sớm có điểm kết nối từ đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu để đi về Vũng Tàu.

Theo các tài xế Sơn, Tâm, giải pháp tạm hiện nay vẫn có thể khai thác đường Bưng Môn như cũ, không phải đóng nút giao này mà chỉ cần khống chế tốc độ xe, cảnh báo trước khi nhập làn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Vậy sẽ thuận tiện cho người dân từ TPHCM đi Vũng Tàu làm ăn, hoặc tắm biển vào dịp cuối tuần, vừa khỏi mang tiếng có cao tốc rồi mà đường đi vẫn còn dài, tốn thời gian" - tài xế Tâm nói. Nếu không được, cơ quan chức năng phải sớm mở nút giao Long Thành nhằm kết nối trực tiếp tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Anh Thạch Hùng đánh giá, đường cao tốc (đoạn Đồng Nai) mặt đường chạy không êm, khớp nối khe co giãn) giữa đường và cầu làm chưa tốt, xe chạy dằn xóc.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để cho dòng xe từ TPHCM thuận tiện vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 4.

Khu vực đường cao tốc gần với nút giao Long Thành

Đề xuất mở nút giao Long Thành

Mới đây, lãnh đạo TP Đồng Nai cùng TPHCM và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đồng Nai và TPHCM đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành (điểm nối giữa đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất nghiên cứu việc mở nút giao Long Thành.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để cho dòng xe từ TPHCM thuận tiện vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 5.

Đề xuất mở lối vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành.

Theo lãnh đạo hai thành phố, việc đưa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm toàn tuyến dài 54 km đã góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51.

Tuy nhiên, thực tế phát sinh bất cập khi các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu chưa thể kết nối trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực Long Thành kể từ ngày 18-5.

Cụ thể, khi đến nút giao Quốc lộ 51 qua phường Long Thành, các phương tiện muốn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu buộc phải tiếp tục di chuyển ngược lên khoảng 18 km đến nút giao Võ Nguyên Giáp mới có thể nhập tuyến. Điều này khiến hành trình kéo dài, giảm hiệu quả khai thác của tuyến đường cao tốc mới đưa vào sử dụng.

Nếu các xe từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không chấp nhận đi vòng lên nút giao Võ Nguyên Giáp thì sẽ phải lưu thông theo lộ trình cũ vào cầu Nhơn Trạch, đường 319 hoặc ra Quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình về phía biển Vũng Tàu.


Đề xuất mức thu phí 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 1.300 đồng/km

(NLĐO) - 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư được đề xuất thu phí từ 900 - 1.300 đồng/km, tính theo quãng đường lưu thông thực tế

Cầu Phước Khánh sắp nối mạch toàn tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành

(NLĐO) - Công trường cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức- Long Thành đang tăng tốc thi công 3 ca, 4 kíp trước thời điểm hợp long vào tháng 6.

Kiến nghị làm nút giao với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO)-Việc sớm xây dựng nút giao với đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành

TPHCM cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đường Võ Nguyên Giáp thông xe bất cập Bà Rịa - Vũng Tàu
