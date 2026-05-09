Thời sự

Đường cao tốc mới thông xe 10 ngày đã ghi nhận đến 395 trường hợp vi phạm

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ sau 10 ngày đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Chí Thạnh đã ghi nhận gần 400 trường hợp vi phạm giao thông

Chiều 9-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết từ ngày 29-4 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 395 trường hợp vi phạm; trong đó 266 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Vi phạm giao thông dày đặc trên cao tốc Quảng Ngãi - Hòai Nhơn: 395 Trường hợp bị xử lý - Ảnh 1.

Nhiều ô tô khách chạy quá tốc độ cho phép trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Chí Thạnh

Lỗi phổ biến nhất là chạy quá tốc độ cho phép. Đáng chú ý, có phương tiện chạy tới 115 km/giờ, vượt xa mức tối đa 90 km/giờ theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe con; ngoài ra có cả xe tải và xe khách. Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng CSGT còn phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi nguy hiểm như người dân tự ý tháo dỡ hàng rào để vào bán nước, điều khiển xe máy đi ngược chiều, trẻ em tụ tập vui chơi trên cao tốc...

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ hàng chục phương tiện gặp sự cố, đồng thời tăng cường cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, cho biết đơn vị đã bố trí tuần tra khép kín, giám sát chặt địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Vi phạm giao thông dày đặc trên cao tốc Quảng Ngãi - Hòai Nhơn: 395 Trường hợp bị xử lý - Ảnh 3.

Một thanh niên "vô tư" đạp xe tập thể dục trên tuyến cao tốc đoạn qua Hoài Nhơn

Hiện lực lượng CSGT đang tiếp tục phối hợp công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý và tuyên truyền, yêu cầu người dân không mở lối đi trái phép, không để người và phương tiện xâm nhập vào cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, trưa 29-4, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến này kết nối trực tiếp vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và kết thúc phía Bắc hầm Cù Mông (Gia Lai), dẫn vào Quốc lộ 1 (từ Km1050 - Km1227 của cao tốc Bắc - Nam CT.01).


Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

Đường cao tốc mới thông xe đã xuất hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm

(NLĐO) - Chỉ sau vài ngày thông xe, tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai liên tiếp xuất hiện nhiều hành vi nguy hiểm.

