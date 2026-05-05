Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ trong thời gian tạm cấm đường ngày 5-5.

Sáng 5-5, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) thông báo tạm thời cấm lưu thông tại một số đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để phục vụ thi công.

Theo đó, các đơn vị sẽ lắp đặt giá long môn - hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí - trên tuyến Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng đóng cả hai chiều xe tại 2 đoạn: Từ nút giao Quốc lộ 9B (Km673+836) đến nút giao Trường Phú (Km690+765) từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

Từ 13 giờ đến 17 giờ 30 sẽ cấm đường từ nút giao Quốc lộ 12A (Km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (Km626+690) trong ngày 5-5.

Các đơn vị thi công lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát, thu phí trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, tài xế chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc. Khi lưu thông trên cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, đi đúng làn đường, không sử dụng làn dừng khẩn cấp.

Trong trường hợp xe gặp sự cố, tài xế cần đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng gần nhất, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m để đảm bảo an toàn.