Thời sự

Đường cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm 2 đoạn trong ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong ngày 5-5, tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ qua Quảng Trị tạm cấm nhiều đoạn theo khung giờ để lắp đặt hệ thống giám sát, thu phí.

Cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm đường ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ trong thời gian tạm cấm đường ngày 5-5.

Sáng 5-5, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) thông báo tạm thời cấm lưu thông tại một số đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ để phục vụ thi công.

Theo đó, các đơn vị sẽ lắp đặt giá long môn - hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí - trên tuyến Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng đóng cả hai chiều xe tại 2 đoạn: Từ nút giao Quốc lộ 9B (Km673+836) đến nút giao Trường Phú (Km690+765) từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

Từ 13 giờ đến 17 giờ 30 sẽ cấm đường từ nút giao Quốc lộ 12A (Km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (Km626+690) trong ngày 5-5.

Cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm đường ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí - Ảnh 2.

Cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm đường ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí - Ảnh 3.

Các đơn vị thi công lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát, thu phí trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Cam Lộ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, tài xế chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc. Khi lưu thông trên cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, đi đúng làn đường, không sử dụng làn dừng khẩn cấp.

Trong trường hợp xe gặp sự cố, tài xế cần đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng gần nhất, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m để đảm bảo an toàn.

Dòng người nườm nượp đổ về TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ

Dòng người nườm nượp đổ về TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ

(NLĐO)- Tại vị trí cầu Long Thành hướng về TPHCM, dòng xe bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

Xe tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 1 người tử vong

(NLĐO) - Tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc qua Quảng Trị rạng sáng 3-5 khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng

Vi phạm nồng độ cồn bị tước giấy phép lái xe, một cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, một cán bộ xã vẫn điều khiển ô tô trên đường cao tốc.

