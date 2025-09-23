Đối tượng Lưu Hải Bằng bị cơ quan Công an bắt giữ

Ngày 23-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Công an xã Hoàn Lão vừa bắt giữ Lưu Hải Bằng (31 tuổi, trú tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão) - đối tượng bị truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 4-2025, Lưu Hải Bằng đã thực hiện hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản tại địa bàn xã Hoàn Lão. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tạo nhiều vỏ bọc và hạn chế liên lạc với gia đình nhằm tránh sự truy bắt.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Hải Bằng. Tiếp nhận quyết định này, Công an xã Hoàn Lão triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin và lần theo dấu vết đối tượng.

Đến ngày 22-9, khi phát hiện Lưu Hải Bằng lén lút trở về nhà ở tổ dân phố 5, lực lượng công an xã đã tổ chức vây bắt thành công. Hiện lưu Hải Bằng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.