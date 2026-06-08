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Giải trí

Dương Hồng Loan "rách áo dài" giữa lúc chạy show Tết

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Dương Hồng Loan là khách mời tập 2 chương trình "Chuyện tối cùng sao", chị chia sẻ về sự cố hy hữu, khó quên trong hành trình làm nghề.

Dương Hồng Loan xúc động trước tình yêu thương giản dị của khán giả

Dương Hồng Loan là giọng ca trữ tình quê hương và bolero được công chúng yêu mến. Chị cho biết điều khiến bản thân hạnh phúc nhất trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật là được nghe khán giả mở nhạc của mình ở khắp nơi. Từ những chuyến xe đò cho đến quán cà phê ven đường, nhà dân, giọng hát của chị đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày của nhiều người.

Dương Hồng Loan "rách áo dài" giữa lúc chạy show Tết - Ảnh 1.

Ca sĩ Dương Hồng Loan trải lòng

Nữ ca sĩ cho biết có lần xe của chị gặp sự cố giữa đường. Khi vừa mở cửa bước xuống, chị bất ngờ nghe vang lên ca khúc của mình từ một nhà dân gần đó. Chị vui và xúc động bởi đó là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu thương và sự ghi nhớ của khán giả dành cho mình.

Một sự cố hy hữu trong hành trình làm nghề mà giờ đây đã là kỷ niệm mỗi khi nhớ đến đều thấy thân thương.

Chị nhớ trong dịp chạy show Tết, lịch trình dày đặc phải liên tục di chuyển giữa bốn chương trình khác nhau. Gặp phải tình huống kẹt xe nghiêm trọng trên cầu, chị buộc phải bắt xe ôm để kịp giờ biểu diễn.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, phần ống quần bên trong áo dài vô tình bị cuốn vào bánh xe và rách. Dù gặp sự cố bất ngờ, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo dùng tà áo dài che đi phần trang phục rách và hoàn thành trình diễn. Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhớ lại, chị vẫn cảm thấy đây là một kỷ niệm vừa hồi hộp vừa đáng nhớ trong sự nghiệp.

Nguồn năng lượng tích cực giúp Dương Hồng Loan vượt mọi mệt mỏi

Là nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn với lịch trình dày đặc, Dương Hồng Loan thừa nhận không ít lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.

Tuy nhiên, chính sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và sự tin tưởng từ ban tổ chức đã trở thành nguồn năng lượng lớn nhất giúp chị vượt qua khó khăn. Chỉ cần bước lên sân khấu, hòa vào không khí cùng mọi người, chị cảm thấy năng lượng trở về và mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Dương Hồng Loan "rách áo dài" giữa lúc chạy show Tết - Ảnh 2.

Dương Hồng Loan được khán giả yêu thích với hai ca khúc: "Duyên phận", "Áo mới Cà Mau"

Dù thể hiện rất nhiều bài hát khác nhau, với chị, ca khúc "Duyên phận" và "Áo mới Cà Mau" vẫn được khán giả yêu cầu nhiều nhất trong mỗi chương trình.

"Âm nhạc mang lại điều quá hạnh phúc và tuyệt vời đối với Hồng Loan. Tôi chưa từng nghĩ âm nhạc lại có thể mang đến cho cuộc sống của mình nhiều điều đến thế" - Dương Hồng Loan thổ lộ.

Tập 2 chương trình "Chuyện tối cùng sao" phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 10-6 trên kênh THVL1.

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tình yêu thương khán giả Chuyện tối cùng sao Dương Hồng Loan
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