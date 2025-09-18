Đương kim vô địch PSG đại thắng ngày ra quân Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Champions League khi đánh bại Atalanta 4-0 ngay trên sân nhà Parc des Princes.

Trước giờ bóng lăn, thông tin cho thấy PSG khó tung ra được hàng công hoàn hảo do tình trạng chấn thương của cầu thủ nhưng thực tế không hề bi đát như người ta tưởng.



Bradley Barcola xông xáo trên hàng công chủ nhà PSG

Ngay từ những phút đầu, PSG đã thể hiện được sự quyết tâm và dồn ép đội khách đến từ nước Ý. Mới phút thứ 3, Marquinhos mở tỉ số trận đấu sau tình huống phối hợp nhanh và kết thúc gọn gàng từ đường căng ngang của Fabian Ruiz.

Trung vệ Marquinhos mở màn cơn mưa bàn thắng tại Parc des Princes

Atalanta, mặc dù có những lúc cố gắng lấy lại thế trận, nhưng không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ PSG. Phút 39, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt với cú sút uy lực đánh bại thủ môn Marco Carnesecchi.

Khvicha Kvaratskhelia sắm vai thủ lĩnh đích thực trên hàng công PSG

Ngay trước khi hiệp một khép lại, PSG được hưởng một quả phạt đền sau khi VAR can thiệp và xác nhận tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên, Bradley Barcola lại không tận dụng được cơ hội đào sâu cách biệt khi cú sút quá nhẹ của anh dễ dàng bị Carnesecchi cản phá.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục gia tăng nhịp độ. Phút 51, Nuno Mendes nhận đường chuyền từ Barcola, xử lý khéo léo rồi dứt điểm qua khe giữa thủ môn và cột dọc, nâng tỉ số lên 3-0.

Nuno Mendes lập công

Ở những phút bù giờ, tưởng như trận đấu sẽ khép lại với cách biệt ba bàn thì cầu thủ vào thay người Gonçalo Ramos ấn định chiến thắng 4-0 bằng một pha xử lý bóng tinh tế từ đường chuyền vào vòng cấm và hàng thủ Atalanta không thể cản phá.

Gonçalo Ramos cũng tỏa sáng với bàn thắng thứ 4

Về tổng thể, PSG kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội hơn với những pha phối hợp nhanh, biến ảo, áp sát từ giữa sân. Atalanta cố gắng chơi phòng ngự phản công nhưng thường bị PSG bắt bài trong các pha áp lực cao. PSG đặc biệt lợi thế khi hàng thủ Atalanta để hở khoảng trống cho các hậu vệ biên và tiền vệ công khai thác.

Cảm giác thăng hoa vẫn đang đến với PSG tại Champions League

Chiến thắng này không chỉ giúp PSG có khởi đầu thuận lợi - dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League - mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ: Họ vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa này. Atalanta, ngược lại, sẽ phải sớm quên đi trận đấu này để tập trung lấy điểm trong những lượt đấu tiếp theo nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.