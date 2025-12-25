HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới

Bảo Ngọc

(NLĐO) - Sau gần 1 tháng triển khai đồng bộ, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (TPHCM) đã hoàn tất

Công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (TPHCM) đã hoàn tất, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hài hòa cho một trong những trục giao thông - thương mại quan trọng bậc nhất trung tâm TPHCM.

Dự án được thực hiện trên đoạn đường dài gần 1km, từ chợ Bến Thành đến giao lộ Nguyễn Huệ, cùng một vài công trình ở công trường Lam Sơn.

Các hạng mục chính bao gồm sơn mới, chỉnh trang mặt đứng các công trình hai bên tuyến đường; cải tạo, vệ sinh và sắp xếp lại bảng hiệu theo quy chuẩn; lát đá granite vỉa hè, dải phân cách; bổ sung mảng xanh và bồn hoa, nhằm tạo tổng thể không gian đô thị thống nhất, hiện đại nhưng vẫn tôn trọng bối cảnh kiến trúc hiện hữu.

Việc thi công được tổ chức khoa học, chia theo từng đoạn để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và hoạt động du lịch trong khu vực. Trong suốt quá trình triển khai, các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị được đặt lên hàng đầu.

Công trình hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị tuyến đường Lê Lợi – nơi gắn liền với đời sống thương mại, văn hóa và ký ức đô thị của TPHCM – mà còn tạo thêm không gian đi bộ, trải nghiệm thuận tiện cho người dân và du khách, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện lớn của thành phố.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi thể hiện sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong cải thiện không gian công cộng, đồng thời được đánh giá là mô hình hợp tác hiệu quả, có thể nghiên cứu nhân rộng tại các khu vực khác của TP HCM.

Trước đó, chủ tịch UBND TPHCM đã thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành, theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đánh giá đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu của TPHCM. Nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của thành phố.

Do đó, chỉnh trang mặt đứng dãy nhà trên trục đường Lê Lợi và dải phân cách, vỉa hè hai bên đường nhằm tạo sự mới mẻ sinh động hiện đại của trục đường, từng bước chỉnh cảnh quan đô thị.

Một số hình ảnh sau khi đường Lê Lợi được khoác áo mới:

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 1.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 2.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 3.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 4.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 5.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 6.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 7.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 8.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 9.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 10.

Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới - Ảnh 11.


