Thời sự

Đường phố ở Hà Nội "biến thành sông", nhiều khu vực bị chia cắt

Thùy Linh

(NLĐO) - Nhiều khu vực "phố biến thành sông" khiến người dân không thể đi lại, bị chia cắt trong sáng ngày 26-8.

Dù nằm cách xa tâm cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền nhưng khu vực Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, theo đó đã có mưa to trong ngày 25 đến sáng nay 26-8.

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng , nhiều khu vực bị chia cắt Do mưa lớn - Ảnh 1.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lượng mưa đo từ 1-7 giờ sáng 26-8 lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

Tới 10 giờ sáng nay ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều tuyến đường phố

6 giờ sáng nay, Công ty Thoát nước Hà Nội cập nhật đã có khoảng 36 điểm ngập lụt. Nhiều khu vực "phố biến thành sông" khiến người dân không thể đi lại như: Ngoại giao đoàn (Xuân Đỉnh), khu vực gần sân Vận động Mỹ Dình, quanh Keangnam, đường Võ Chí Công, phố Thái Hà, Lê Duẩn, Đường Thành, Tôn Đức Thắng… Đến hơn 10 giờ sáng nay, ghi nhận tình trạng ngập sâu vẫn diễn ra ở nhiều khu vực Hà Nội.

Phố ở Hà Nội "biến thành sông", nhiều khu vực bị chia cắt - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố ngập sâu. Ảnh: Văn Duẩn

Do mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu không cần thiết thì không nên ra đường.

TIN LIÊN QUAN

Trong trường hợp cần ra ngoài, người dân có thể xem cảnh báo đường ngập tại Hà Nội qua ứng dụng HSDC Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hoặc ứng dụng iHanoi của Hà Nội để cập nhật thông tin về tình hình giao thông và ngập lụt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội còn mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày hôm nay 26-8.

Tin liên quan

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc

(NLĐO)- Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 26-8 khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc.

Bão số 5 và mưa lớn làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, 10 ngàn căn nhà tốc mái và ngập sâu

(NLĐO) - Bão số 5 kèm theo mưa lớn, giông lốc đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

bão số 5 khu vực Hà Nội nước ngập sâu chia cắt mưa lớn
    Thông báo