Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tính tới 7 giờ ngày 28-6, bão số 5 kèm theo mưa lớn, giông lốc đã làm 3 người chết gồm Ninh Bình 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1 và 13 người bị thương, trong đó Phú Thọ 1, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 5, Quảng Trị 5.



Dông lốc khiến tường nhà bị đổ sụp ở Ninh Bình

Về nhà ở, có 8 nhà bị sập đổ (Hà Tĩnh 7, Quảng Trị 1), 6.808 nhà tốc mái và hư hại (Phú Thọ 51, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 225, Nghệ An 91, Hà Tĩnh 6.340, Quảng Trị 4) và 3.094 nhà bị ngập, trong đó Thanh Hóa 1.935, Nghệ An 30, Hà Tĩnh 1.129. Tại Thanh Hóa, có 27 thôn thuộc ba xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị ngập lụt, chia cắt.

Về đê điều, tại Thanh Hóa xảy ra sạt lở mái đê phía đồng đoạn K46+445-K45+470 đê hữu Chu dài 25m, địa phương đã phủ bạt hạn chế sạt lở và chuẩn bị lực lượng, vật tư để xử lý. Tại Hà Tĩnh, cống tiêu ngăn mặn ở K15+000 đê biển Hội Thống bị kẹt cánh cống, nước chảy vào phía đồng; địa phương đã xử lý khẩn cấp bằng bao tải cát để đảm bảo an toàn đê. Ngoài ra, khu vực xã Đan Hải xảy ra sạt lở bờ biển dài khoảng 200 m, cách đê Hội Thống 10 m.

Về nông nghiệp, tổng cộng có 31.346 ha lúa bị ngập, trong đó Ninh Bình 911ha, Thanh Hóa 529,4ha, Nghệ An 6.975 ha, Hà Tĩnh 20.802 ha, Quảng Trị 2.108 ha, Thái Nguyên 12,3 ha, Phú Thọ 4ha. Có 2.716 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó Thanh Hóa 22,7ha, Nghệ An 981ha, Hà Tĩnh 1.673 ha, Phú Thọ 2ha, Quảng Trị 38,1ha. Ngoài ra, 2.252 ha cây ăn quả (Hà Tĩnh 2.202ha, Nghệ An 50,5 ha) bị thiệt hại và 19.122 cây xanh bị gãy đổ, trong đó Thanh Hóa 241 cây, Nghệ An 3.068 cây, Hà Tĩnh 15.813 cây.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề khiến hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện

Về thủy sản, có 160 ha bị ngập và tràn, gồm Nghệ An 92 ha, Hà Tĩnh 6 ha, Quảng Trị 7 ha.

Về giao thông, tại Nghệ An có 4 vị trí bị tắc đường trên các tuyến Hồ Chí Minh, Quốc lộ 48D và 2 điểm trên Quốc lộ 15 do ngập sâu 40-50 cm; tại Hà Tĩnh có 1 vị trí trên Quốc lộ 1 bị tắc do cột điện 35 KV gãy đổ.

Thanh Hóa và Quảng Trị ghi nhận 6 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập cục bộ với 11 vị trí tại Thanh Hóa, 9 điểm tại Nghệ An và 7 xã tại Quảng Trị. Trong ngày 25-8, có 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay khác bị hủy do hai sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân tạm dừng tiếp nhận tàu bay.

Về hệ thống điện, có 1.627.031 khách hàng bị mất điện, trong đó Thanh Hóa 395.061, Nghệ An 869.785, Hà Tĩnh 349.378, Ninh Bình 11, Phú Thọ 7.015, Quảng Ninh 5.219, Quảng Trị 562. Tổng số cột điện bị gãy đổ là 742, gồm Thanh Hóa 28, Nghệ An 418, Hà Tĩnh 240, Thái Nguyên 17, Phú Thọ 4.

Hiện các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, thống kê, triển khai khắc phục trước mắt các thiệt hại và tiếp tục rà soát, báo cáo bổ sung.