Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ hôm qua đến sáng sớm nay 26-8, tại TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Hình ảnh ngập và tắc đường Võ Chí Công nối nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài nhìn từ trên cao. Video: Minh Chiến



Đến 1 giờ sáng 26-8, nhiều nơi mưa phổ biến từ 70 - 130 mm, một số nơi lớn hơn như Thạch Thất 191mm, An Khánh 177 mm, Chúc Sơn 184 mm, Thường Tín 194 mm, Quốc Oai 210 mm.

Còn theo dữ liệu quan trắc tự động đến 6 giờ sáng nay của Công ty thoát nước Hà Nội, nhiều nơi mưa trên 200 mm như Yên Sơn 270 mm, Hai Bà Trưng 267 mm, Yên Nghĩa 257 mm, Tây Mỗ 230 mm, Mễ Trì 214 mm, Linh Đàm, Thanh Liệt, Mộ Lao 205-215 mm...

Theo đó, cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay ngày 26-8, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng như khu vực ngã ba đại lộ Thăng Long - Thiên đường Bảo Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Triều Khúc, Mỹ Đình...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào khoảng hơn 7 giờ sáng nay tại đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân".

Đường Võ Chí Công mưa ngập làm nhiều xe máy, ô tô hư hỏng. Mưa ngập làm tắc đường Võ Chí Công đến cầu Nhật Tân.

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu.

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác.

Ngoài ra đoạn phố Yec-xanh trước cổng Viện Dinh dưỡng cũng bị ngập sâu. Nhiều phương tiện không thể di chuyển được.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Học sinh trường tiểu học và Trung học cơ sở Phú Đô được thông báo nghỉ học hè để đảm bảo an toàn.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, TP Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50 mm, có nơi cao hơn.

Những hình ảnh nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng tại Hà Nội:

Giao thông trên đường Võ Chí Công nối nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài bị ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Video: Thế Dũng

Ô tô chết máy trên đường Võ Chí Công phải nhờ lực lượng chức năng đẩy giúp. Ảnh: Thế Dũng

Ô tô chết máy trên đường Võ Chí Công phải nhờ lực lượng chức năng đẩy giúp. Video: Thế Dũng

Đường Võ Chí Công ngập sâu phương tiện di chuyển qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trung Nghĩa

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân". Video: Nguyễn Hưởng

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân". Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Minh Chiến

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu. Video: Minh Chiến

Khu vực Trường tiểu học Triều Khúc. Ảnh: OFFB

Khu vực đường Tố Hữu

Nhiều nhà dân khu vực Văn Quán cũng bị ngập nặng

Khu dân cư ở Yên Ngĩa cũng bị ngập sâu. Ảnh: Định Nguyễn

Khu vực đường Tố Hữu bị ngập sâu, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đường Quang Trung gần Bến xe Yên Nghĩa nước ngập sâu khoảng 30 cm

Nhiều phương tiện bị chết máy

Nhiều phương tiện giao thông nối đuôi nhau không thể di chuyển

Tại đường Nguyễn Xiển nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội đang xử lý ngập úng

Ngõ 455 Nguyễn Khang nước ngập sâu ảnh hưởng đến đời sống người dân

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác. Ảnh: Ngọc Dung

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác. Video: Ngọc Dung

Đường Trung Văn - Tố Hữu ngập sáng 26-8 - Ảnh: OFFB

Đến 9-10 giờ sáng, Hà Nội vẫn mưa rất to. Nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, người dân đi lại gặp khó khăn. Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm:

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Video: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Sau trận mưa lớn kéo dài, một cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An vào sáng 26-8, làm hư hỏng hai xe ô tô và gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng và xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân.