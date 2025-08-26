Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc

Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn - Thế Dũng - Minh Chiến - Văn Duẩn - Ngọc Dung. Kỹ thuật: Ngọc Trinh

(NLĐO)- Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 26-8 khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ hôm qua đến sáng sớm nay 26-8, tại TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Hình ảnh ngập và tắc đường Võ Chí Công nối nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài nhìn từ trên cao. Video: Minh Chiến

Đến 1 giờ sáng 26-8, nhiều nơi mưa phổ biến từ 70 - 130 mm, một số nơi lớn hơn như Thạch Thất 191mm, An Khánh 177 mm, Chúc Sơn 184 mm, Thường Tín 194 mm, Quốc Oai 210 mm.

Còn theo dữ liệu quan trắc tự động đến 6 giờ sáng nay của Công ty thoát nước Hà Nội, nhiều nơi mưa trên 200 mm như Yên Sơn 270 mm, Hai Bà Trưng 267 mm, Yên Nghĩa 257 mm, Tây Mỗ 230 mm, Mễ Trì 214 mm, Linh Đàm, Thanh Liệt, Mộ Lao 205-215 mm...

Theo đó, cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay ngày 26-8, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng như khu vực ngã ba đại lộ Thăng Long - Thiên đường Bảo Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Triều Khúc, Mỹ Đình...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào khoảng hơn 7 giờ sáng nay tại đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân".

Đường Võ Chí Công mưa ngập làm nhiều xe máy, ô tô hư hỏng. Mưa ngập làm tắc đường Võ Chí Công đến cầu Nhật Tân.

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu.

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác.

Ngoài ra đoạn phố Yec-xanh trước cổng Viện Dinh dưỡng cũng bị ngập sâu. Nhiều phương tiện không thể di chuyển được.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Học sinh trường tiểu học và Trung học cơ sở Phú Đô được thông báo nghỉ học hè để đảm bảo an toàn.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, TP Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50 mm, có nơi cao hơn.

Những hình ảnh nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng tại Hà Nội:

Giao thông trên đường Võ Chí Công nối nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài bị ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Video: Thế Dũng

Giao thông trên đường Võ Chí Công nối nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài bị ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Video: Thế Dũng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 1.

Ô tô chết máy trên đường Võ Chí Công phải nhờ lực lượng chức năng đẩy giúp. Ảnh: Thế Dũng

Ô tô chết máy trên đường Võ Chí Công phải nhờ lực lượng chức năng đẩy giúp. Video: Thế Dũng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 2.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 3.

Hà Nội ngập mưa thâu đêm , nhiều tuyến đường khó khăn di chuyển - Ảnh 2.

Đường Võ Chí Công ngập sâu phương tiện di chuyển qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trung Nghĩa

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân". Video: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 4.

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 5.

Đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng, giao thông trở nên hỗn loạn. Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đứng một chỗ trong thời gian dài, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để "thoát thân". Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 6.

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Minh Chiến

Đường Trịnh Văn Bô hướng về Mỹ Đình ngập sâu. Video: Minh Chiến

Hà Nội ngập mưa thâu đêm , nhiều tuyến đường khó khăn di chuyển - Ảnh 3.

Khu vực Trường tiểu học Triều Khúc. Ảnh: OFFB

Hà Nội ngập mưa thâu đêm , nhiều tuyến đường khó khăn di chuyển - Ảnh 4.

Khu vực đường Tố Hữu

Hà Nội ngập mưa thâu đêm , nhiều tuyến đường khó khăn di chuyển - Ảnh 5.

Nhiều nhà dân khu vực Văn Quán cũng bị ngập nặng

Hà Nội ngập mưa thâu đêm , nhiều tuyến đường khó khăn di chuyển - Ảnh 6.

Khu dân cư ở Yên Ngĩa cũng bị ngập sâu. Ảnh: Định Nguyễn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 7.

Khu vực đường Tố Hữu bị ngập sâu, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 8.

Đường Quang Trung gần Bến xe Yên Nghĩa nước ngập sâu khoảng 30 cm

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 9.

Nhiều phương tiện bị chết máy

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 10.

Nhiều phương tiện giao thông nối đuôi nhau không thể di chuyển

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 11.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 12.

Tại đường Nguyễn Xiển nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội đang xử lý ngập úng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 13.

Ngõ 455 Nguyễn Khang nước ngập sâu ảnh hưởng đến đời sống người dân

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 14.

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác. Ảnh: Ngọc Dung

Đầu phố Trương Định - Bạch Mai bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi lại được. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải dắt bộ hoặc quay trở lại tìm đường khác. Video: Ngọc Dung

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 15.

Đường Trung Văn - Tố Hữu ngập sáng 26-8 - Ảnh: OFFB

Đến 9-10 giờ sáng, Hà Nội vẫn mưa rất to. Nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, người dân đi lại gặp khó khăn. Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm:

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 16.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 17.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 18.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 19.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Video: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 20.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 21.

Ghi nhận tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. 

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 22.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 23.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 24.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 25.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 26.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 27.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 28.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 29.

Khu vực làng Phú Đô, phường Từ Liêm, nước ngập sâu khắp các ngả đường từ sáng sớm, tràn vào nhiều nhà người dân, các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 30.

Sau trận mưa lớn kéo dài, một cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An vào sáng 26-8, làm hư hỏng hai xe ô tô và gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng và xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 31.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 32.

Hà Nội mưa to do ảnh hưởng bão số 5, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc - Ảnh 33.

 

Tin liên quan

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Sáng sớm 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát do bão số 5 khiến nhà sập.

Bão số 5 dị thường "quần thảo" nhiều giờ ở Nghệ An và Hà Tĩnh

(NLĐO) - Lúc 22 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Hà Nội ngập ngập lụt bão Hà Nội bão số 5 hôm nay có mưa không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo