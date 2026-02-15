Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai mạc

Sáng 15-2, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật TP, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, toàn bộ các hạng mục thi công trên trục đường Lê Lợi và các điểm vệ tinh gần như hoàn thiện 100%, sẵn sàng đón người dân, du khách tham dự lễ khai mạc vào 17 giờ cùng ngày.

Trong vòng 12 ngày, Ban Tổ chức và đơn vị thi công đã hoàn tất khối lượng công việc trên diện tích 13.635 m². Tại phân khu Xuân Hội Tụ (Khu A), đại cảnh linh vật "Bính Ngọ vươn mình" và không gian di sản "Rừng tre kể chuyện" đã hoàn chỉnh khâu trang trí, trưng bày, tạo điểm nhấn văn hóa - lịch sử cho lễ hội.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kiểm tra công tác chuẩn bị

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với hơn 70 đầu sách quý cùng các tác phẩm "Sách lớn" của NXB Trẻ được bài trí trang trọng.

Hệ thống công nghệ tương tác như sa bàn thành phố 3D ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và các mã QR tích hợp trên mô hình "đốt tre" đã vận hành ổn định, sẵn sàng mang đến trải nghiệm đọc sách kết hợp công nghệ cho người tham quan.

Lãnh đạo TP HCM lưu ý Ban tổ chức rà soát kỹ quầy thông tin, hệ thống chú thích trong khu triển lãm, bảo đảm người dân có trải nghiệm "khai xuân bằng tri thức" đúng với tinh thần lễ hội.

Tại phân khu Vững Bước (Khu B) và Vươn Mình (Khu C), các gian hàng của nhiều đơn vị xuất bản lớn như Công ty Văn hóa Phương Nam, FAHASA, Con Mèo Nhỏ, Du Bút… đã hoàn tất trưng bày với đa dạng thể loại từ sách quý hiếm, sách Tết đến sách về AI, khởi nghiệp.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ quy tụ hàng chục đầu sách quý

Trạm "ATM Sách Nghĩa tình", biểu tượng cho tinh thần sẻ chia của người dân thành phố cũng đã sẵn sàng cho chương trình "Lì xì sách" đầu năm.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của TP HCM. Mỗi cuốn sách không chỉ mang tri thức mà còn góp phần bồi đắp giá trị tinh thần, tiếp thêm động lực để người dân thành phố sẵn sàng bứt phá trong năm mới.