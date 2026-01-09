Đường sách TP HCM: 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đường sách TP HCM: 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

KIM NGÂN

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Đường sách TP HCM đã khẳng định vị thế là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, đặc trưng của thành phố

Ngày 8-1, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Đường sách TP HCM với chủ đề "Đường sách TP HCM: Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp".

Thiết chế văn hóa công cộng độc đáo

Tròn 10 năm kể từ ngày chính thức khánh thành (9.1.2016 - 9.1.2026), Đường sách TP HCM đã đi qua một hành trình đáng nhớ. Từ một ý tưởng mang tính thử nghiệm, mô hình này dần được định hình, hoàn thiện và trở thành thiết chế văn hóa công cộng độc đáo, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của một đô thị năng động.

10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc - Ảnh 1.

Đường sách TP HCM đã khẳng định vị thế là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá Đường sách TP HCM là một mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, là biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị hiện đại. "Từ một mô hình ở địa phương, Đường sách TP HCM đã mang ý nghĩa quốc gia, trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều nơi khác trong việc xây dựng không gian sách, phố sách và các thiết chế văn hóa đọc phù hợp với điều kiện địa phương hiện đại" - ông nhìn nhận.

TIN LIÊN QUAN

Sau 10 năm, Đường sách TP HCM đã vượt xa vai trò của một địa điểm mua bán sách thuần túy. Theo thống kê, gần 6,7 triệu bản sách đã được phát hành, với 73.070 tựa sách mới được giới thiệu đến bạn đọc; hơn 3.000 hoạt động, sự kiện văn hóa - xuất bản - nghệ thuật đã diễn ra tại Đường sách TP HCM. Gần đây, Đường sách TP HCM có thêm hoạt động "Ngày hội Sách và văn hóa đêm", đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, tìm hiểu văn hóa của người dân thành phố.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP HCM, tự hào: "Đường sách TP HCM từng được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của TP HCM năm 2016. Qua đó, giá trị của Đường sách TP HCM, hiệu quả của việc phát huy không gian công cộng trong phát triển văn hóa cộng đồng đã được khẳng định".

Hướng tới chặng đường mới

Giai đoạn 2026-2031, Đường sách TP HCM đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi thói quen đọc.

Đường sách TP HCM được xác định là một thiết chế văn hóa quan trọng trong chiến lược xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Việc đầu tư không chỉ dừng ở hạ tầng vật chất mà còn ở tư duy tổ chức, nội dung hoạt động, mở rộng liên kết cộng đồng, thử nghiệm các mô hình mới gắn sách với giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa.

10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc - Ảnh 2.

Không gian Đường sách TP HCM. (Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TP HCM)

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế gắn với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Ông bày tỏ tin tưởng Đường sách TP HCM sẽ không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, góp phần cùng ngành văn hóa xây dựng TP HCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Theo ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - Đường sách TP HCM là minh chứng sinh động cho việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc vào đời sống xã hội một cách tự nhiên, bền bỉ.

10 năm - một thập kỷ là dấu mốc đáng tự hào của Đường sách TP HCM, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Không gian này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển như một tài sản chung của cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có thể tìm thấy tri thức, cảm hứng và sự bình yên giữa nhịp sống đô thị. 

Với góc nhìn của doanh nghiệp xuất bản, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First News - Trí Việt, bày tỏ: "Mười năm tới, tôi hy vọng Đường sách TP HCM sẽ tiếp tục mở rộng không chỉ về không gian mà còn về chiều sâu của những hoạt động văn hóa, giáo dục".


Tin liên quan

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc

(NLĐO) - “Gặp gỡ tháng 10” tôn vinh doanh nhân Việt, lan toả ý chí vượt khó, khởi nghiệp kiên cường và đóng góp phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

TP HCM: Cuối tuần sôi nổi với Ngày Sách và Văn hóa đọc

(NLĐO) – Thời tiết nắng nóng gay gắt cuối tuần cũng không thể ngăn đông đảo người dân và du khách hòa mình, tận hưởng không khí rộn ràng của Ngày Sách và Văn hóa đọc tại TP HCM.

Lan tỏa văn hóa đọc từ cơ sở

Văn hóa đọc không chỉ vun bồi tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, khơi mở sáng tạo và kết nối cộng đồng

đường sách TP HCM hoạt động văn hóa không gian công cộng phát triển văn hóa chuyển đổi số công nghiệp văn hóa đời sống xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo