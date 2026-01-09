Đường sách TP HCM: 10 năm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

Ngày 8-1, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Đường sách TP HCM với chủ đề "Đường sách TP HCM: Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp".

Thiết chế văn hóa công cộng độc đáo

Tròn 10 năm kể từ ngày chính thức khánh thành (9.1.2016 - 9.1.2026), Đường sách TP HCM đã đi qua một hành trình đáng nhớ. Từ một ý tưởng mang tính thử nghiệm, mô hình này dần được định hình, hoàn thiện và trở thành thiết chế văn hóa công cộng độc đáo, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của một đô thị năng động.

Đường sách TP HCM đã khẳng định vị thế là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá Đường sách TP HCM là một mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, là biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị hiện đại. "Từ một mô hình ở địa phương, Đường sách TP HCM đã mang ý nghĩa quốc gia, trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều nơi khác trong việc xây dựng không gian sách, phố sách và các thiết chế văn hóa đọc phù hợp với điều kiện địa phương hiện đại" - ông nhìn nhận.

Sau 10 năm, Đường sách TP HCM đã vượt xa vai trò của một địa điểm mua bán sách thuần túy. Theo thống kê, gần 6,7 triệu bản sách đã được phát hành, với 73.070 tựa sách mới được giới thiệu đến bạn đọc; hơn 3.000 hoạt động, sự kiện văn hóa - xuất bản - nghệ thuật đã diễn ra tại Đường sách TP HCM. Gần đây, Đường sách TP HCM có thêm hoạt động "Ngày hội Sách và văn hóa đêm", đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, tìm hiểu văn hóa của người dân thành phố.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP HCM, tự hào: "Đường sách TP HCM từng được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của TP HCM năm 2016. Qua đó, giá trị của Đường sách TP HCM, hiệu quả của việc phát huy không gian công cộng trong phát triển văn hóa cộng đồng đã được khẳng định".

Hướng tới chặng đường mới

Giai đoạn 2026-2031, Đường sách TP HCM đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi thói quen đọc.

Đường sách TP HCM được xác định là một thiết chế văn hóa quan trọng trong chiến lược xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Việc đầu tư không chỉ dừng ở hạ tầng vật chất mà còn ở tư duy tổ chức, nội dung hoạt động, mở rộng liên kết cộng đồng, thử nghiệm các mô hình mới gắn sách với giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa.

Không gian Đường sách TP HCM. (Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TP HCM)

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế gắn với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Ông bày tỏ tin tưởng Đường sách TP HCM sẽ không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, góp phần cùng ngành văn hóa xây dựng TP HCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Theo ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - Đường sách TP HCM là minh chứng sinh động cho việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc vào đời sống xã hội một cách tự nhiên, bền bỉ.

10 năm - một thập kỷ là dấu mốc đáng tự hào của Đường sách TP HCM, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Không gian này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển như một tài sản chung của cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có thể tìm thấy tri thức, cảm hứng và sự bình yên giữa nhịp sống đô thị.

Với góc nhìn của doanh nghiệp xuất bản, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First News - Trí Việt, bày tỏ: "Mười năm tới, tôi hy vọng Đường sách TP HCM sẽ tiếp tục mở rộng không chỉ về không gian mà còn về chiều sâu của những hoạt động văn hóa, giáo dục".



