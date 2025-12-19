HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

NGỌC QUÝ - THU HỒNG

(NLĐO) - Đường sắt Việt Nam khánh thành 162 toa xe hiện đại hóa, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026.

Ngày 19-12, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức khánh thành công trình hiện đại hóa 162 toa xe khách, đồng thời triển khai 2 dự án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 1.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức khánh thành công trình hiện đại hóa 162 toa xe khách

Công trình nâng cấp 162 toa xe có tổng vốn đầu tư hơn 60 tỉ đồng, được triển khai trong khoảng 3 tháng. Ngay sau lễ khánh thành, các đoàn tàu SE5 tại Hà Nội và SE6 tại TPHCM với diện mạo mới đã chính thức vận hành trên tuyến đường sắt Thống Nhất. 

Trong thời gian tới, các toa xe này tiếp tục được đưa vào khai thác trên các đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết.

Việc hiện đại hóa tập trung vào 4 nhóm hạng mục chính. Nội thất toa xe được thay đổi đồng bộ, tạo không gian sáng, thẩm mỹ và thân thiện hơn. Khu vực vệ sinh, buồng rửa được cải tạo với thiết bị mới, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. 

Các giải pháp giảm rung, chống ồn được bổ sung nhằm hạn chế tiếng ồn và va đập khi tàu chạy, nâng cao sự yên tĩnh cho khoang hành khách. 

Hệ thống chiếu sáng và thông tin trên tàu cũng được tân trang toàn diện, trong đó bảng tin điện tử thay thế bảng truyền thống, giúp hành khách dễ dàng theo dõi thông tin trong suốt hành trình.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc đưa 162 toa xe hiện đại hóa vào khai thác không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện trải nghiệm đi tàu mà còn góp phần tăng tính an toàn, ổn định trong vận hành và giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

Cùng ngày, ngành đường sắt triển khai ứng dụng Chatbot, Voice chat tích hợp trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng và thử nghiệm sử dụng nhiên liệu diesel sinh học B5 cho đầu máy D12E trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Các dự án này thể hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của ngành đường sắt trong giai đoạn tới.

Đường sắt Việt Nam nâng cấp lớn trước cao điểm Tết:
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 2.

Công trình nâng cấp 162 toa xe có tổng vốn đầu tư hơn 60 tỉ đồng, được triển khai trong khoảng 3 tháng

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 3.
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 4.

Nội thất toa xe được thay đổi đồng bộ, tạo không gian sáng, thẩm mỹ và thân thiện hơn

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 5.
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 6.
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 7.

Các giải pháp giảm rung, chống ồn được bổ sung nhằm hạn chế tiếng ồn và va đập khi tàu chạy, nâng cao sự yên tĩnh cho khoang hành khách

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 8.
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 9.
Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 10.

Khu vực vệ sinh, buồng rửa được cải tạo với thiết bị mới, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026 - Ảnh 11.

Hệ thống chiếu sáng và thông tin trên tàu cũng được tân trang toàn diện, trong đó bảng tin điện tử thay thế bảng truyền thống, giúp hành khách dễ dàng theo dõi thông tin trong suốt hành trình

