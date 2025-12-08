HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ do Vinspeed thực hiện, hướng tới vận hành năm 2028.

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Quyết định được ban hành trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính và các sở ngành liên quan, mở đường cho việc hình thành tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện đảo Cần Giờ.

UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vừa được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quyết định, dự án có mục tiêu hiện thực hóa định hướng phát triển giao thông – đô thị trong quy hoạch TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, dài hơn 54 km, được thiết kế tốc độ 350 km/giờ. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 sẽ bổ sung bốn ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh khi có nhu cầu. Dự án có 1 depot và trung tâm điều hành OCC đặt tại Cần Giờ.

Tổng nhu cầu đất cho dự án khoảng 328 ha, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất giao thông – kênh rạch và một phần diện tích rừng phòng hộ. Phần rừng ảnh hưởng sẽ được trồng bù, phục hồi theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong khai thác, tuyến đường sắt dự kiến vận hành 17 giờ mỗi ngày, bố trí 6 đoàn tàu chạy đồng thời và 1 đoàn dự phòng, giãn cách 20 phút/chuyến, thời gian chạy toàn tuyến khoảng 20 phút.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.430 tỉ đồng, chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng hơn 12.700 tỉ đồng do ngân sách Thành phố bảo đảm. Vinspeed góp 15.364 tỉ đồng vốn chủ sở hữu trong vòng 48 tháng, phần còn lại huy động từ tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Điểm đầu của tuyến tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha cạnh Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đi qua các phường, xã: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Tiến độ đặt ra gồm: bắt đầu bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý IV/2025; thi công xây dựng trong 30 tháng kể từ khi được giao đất, hướng tới vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2). Thành phố cho phép nhà đầu tư tạm ứng vốn nếu ngân sách chưa kịp bố trí kinh phí GPMB năm 2026.

UBND TP HCM yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, tiến độ triển khai và hiệu quả dự án. Trường hợp dự án không đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật hiện hành, Thành phố sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án, nhà đầu tư không được khiếu nại.

Quyết định cũng giao Vinspeed liên hệ Sở Tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển hệ thống đường sắt đô thị kết nối các vùng của TPHCM, đặc biệt là việc mở hướng giao thông mới ra biển cho khu vực Cần Giờ.

Tin liên quan

TPHCM và Nam Bộ đón không khí lạnh, diễn biến thời tiết ra sao?

TPHCM và Nam Bộ đón không khí lạnh, diễn biến thời tiết ra sao?

(NLĐO) - Những ngày không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ có thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xây dựng luật riêng về TPHCM

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội kiến nghị xây dựng luật riêng về TPHCM để thành phố có "chiếc áo" đủ rộng, phục vụ cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

Thường trực HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm

(NLĐO) - Thường trực HĐND TPHCM đã ban hành công văn về việc triệu tập đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp thường lệ cuối năm vào ngày 9 và ngày 10-12

TPHCM Cần Giờ Đường sắt tốc độ cao Bến Thành đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ
